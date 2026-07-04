Julske penzije u Federaciji: Ministar pojasnio kada stiže povećanje

Julske penzije u Federaciji bit će usklađene od 1. jula, ali će povećani iznosi penzionerima biti isplaćeni uz augustovsku penziju, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Delić se oglasio nakon što su se u javnosti pojavile različite informacije o načinu primjene novog usklađivanja penzija. Kako je naveo, izmjenama Zakona o PIO-u omogućeno je redovno usklađivanje i povećanje penzija dva puta godišnje, od 1. januara i od 1. jula.

To znači da julsko usklađivanje stupa na snagu od 1. jula, dok će uvećani iznosi biti isplaćeni uz penziju koja će penzionerima biti dostupna od 5. augusta, na računima i putem čekova.

Prema riječima ministra, ista procedura primijenjena je i početkom godine. Januarsko usklađivanje važilo je od 1. januara, a povećane penzije isplaćene su uz februarsku penziju. Tada je isplata najprije izvršena akontativno, jer nisu bili dostupni zvanični podaci Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plate i indeksu rasta potrošačkih cijena.

Nakon objave zvaničnih podataka izvršeno je konačno usklađivanje, a razlika je isplaćena uz aprilske penzije.

Delić je naveo da će i sada procedura biti ista. Ukoliko nakon najnovijih podataka Federalnog zavoda za statistiku bude utvrđena razlika, ona će biti isplaćena uz septembarsku penziju.

Ministar je poručio da nijedan procenat povećanja penzija neće biti izgubljen i da će penzioneri dobiti iznose koji im pripadaju kroz redovno usklađivanje.