Justina Shiroka Pula izabrana za predsjednicu Kosova

Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Shiroku Pulu za predsjednicu Kosova, neposredno prije isteka ustavnog roka, čime je izbjegnuto raspisivanje novih prijevremenih parlamentarnih izbora.

Za Shiroku Pulu glasao je 81 zastupnik u parlamentu koji ima 120 mjesta, što je jedan glas više od potrebne većine. Nakon glasanja poručila je da njen mandat pripada svim građanima te da će biti predsjednica svih građana.

Da parlament nije izabrao novog predsjednika, na Kosovu bi bili raspisani novi prijevremeni parlamentarni izbori, kao što se dogodilo u junu.

Izbor Shiroke Pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Albina Kurtija, Samoopredjeljenja (VV), i opozicione Demokratske lige Kosova (LDK) o ograničavanju ovlasti Specijaliziranih vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu.

Policija je u ponedjeljak koristila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante koji su zahtijevali usvajanje tih promjena. Kritičari smatraju da su kazne koje izriče sud prestroge.

Specijalizirana vijeća Kosova su 16. septembra osudila bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thaçija i još trojicu optuženih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu krajem 1990-ih godina.

Funkcija predsjednika Kosova uglavnom je ceremonijalna, ali je u prethodnom periodu često bila izvor političke nestabilnosti. Za izbor predsjednika potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, zbog čega je strankama bilo teško postići dogovor o kandidatu.

Justina Shiroka Pula rođena je 1953. godine. Predsjednica je Kosovske akademije nauka i umjetnosti i profesorica ekonomije, a od 2008. do 2011. godine obavljala je funkciju ministrice privrede.