Kada će biti završeni radovi na kružnom toku Slatina?

Krajem oktobra prošle godine počeli su radovi na rekonstrukciji raskrsnice Slatina odnosno izgradnji kružnog toka. Izgrađen je dio, a i druga strana je u završnoj fazi. Do kraja marta trebao bi biti postavljen prvi sloj asfalta na strani od zgrade Soda So. Završetak svih radova je, kako navode nadležni, do polovine aprila.

”Mi očekujemo za dan-dva da će se završiti radovi na oborinskoj kanalizaciji, tako da ovaj izvođač može krenuti sa formiranjem kružnog oblika na ovoj raskrsnici sa postavljanjem ivičnjaka. Također u dan-dva treba da se završe temelji za ostatak rasvjete na ovom dijelu i postavljanjem određene instalacije, tako da ide po dinamičkom planu, navodi Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla.

Vrijednost ovog projekta izgradnje kružnog toga na Slatini je oko milion i po KM. Prije samog asfaltnog dijela, ovdje je izvršena sanacija vodovodne i kanalizacione mreže, kao i mreže centralnog grijanja.

”Obimni su radovi, pogotovo kod zamjene ove instalacije gdje su bili duboki rovovi što se tiče fekalne kanalizacije, oborinska je neka klasična instalacija, izmjene druge instalacije”, ističe Mulać.

Pored zamjene tih instalacija, u toku izvođenja radova na izgradnji kružnog toka, nadležni su odlučili rekonstruisati i dio trotoara kod Elektrotehničke škole, kao i produžiti dionicu od kružnog toka prema stadionu Tušanj i Skveru.

”Nalazimo se u zoni Elektrotehničke škole, tu je bio određen završetak, međutim kada smo vidjeli kakva je situacija sa starim asfaltom, jednostavno smo prudužili, kako sa zapadne strane do raskrsnica kod Ekonomske škole i do stadiona Tušanj”, naglašava pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla.

Prema riječima Mulaća, puštanjem u rad kružnog toka polovinom aprila, na ovom dijelu bit će poboljšan kvalitet saobraćaja, kako za vozila, tako i za pješake. U sklopu radova, bit će sanirani i trotoari kod Studentskog doma.