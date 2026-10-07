Kako osušiti veš u stanu kada danima pada kiša: Ovi trikovi mogu pomoći

Sušenje veša u stanu tokom kišnih dana može biti prilično izazovno. Zbog slabije cirkulacije zraka i veće količine vlage u prostoriji, odjeća se može sušiti dugo i poprimiti neugodan, ustajao miris.

Ipak, nekoliko jednostavnih trikova može značajno ubrzati proces sušenja, a prvi korak može se napraviti još prije nego što veš izvadite iz mašine.

Uključite dodatnu centrifugu

Nakon završetka programa provjerite može li veš proći kroz još jedan ciklus centrifuge. Na taj način može se ukloniti dodatna količina vode iz tkanine, pa će veš na sušilici biti manje mokar i brže će se osušiti.

Ovo je posebno korisno kod peškira, dukserica, farmerki i posteljine. Kod osjetljivih materijala, poput vune i svile, potrebno je pridržavati se preporučenog programa i odgovarajućih obrtaja.

Nemojte pretrpati sušilicu

Važno je ostaviti dovoljno prostora između komada odjeće kako bi zrak mogao nesmetano prolaziti. Ako su majice, pantalone i peškiri nagurani jedni uz druge, dijelovi tkanine koji se dodiruju ostat će vlažni duže.

Majice je zato bolje okačiti s razmakom, dok deblje komade treba što više raširiti. Posteljinu također ne treba presavijati u debele slojeve ako postoji mogućnost da se raširi.

Ventilator može pomoći

Obični stoni ventilator može biti koristan tokom kišnih dana. Ako se postavi tako da zrak usmjerava prema sušilici, pomoći će boljoj cirkulaciji zraka oko mokre odjeće.

Sušilicu je, ako prostor dozvoljava, dobro odmaknuti od zida i drugih prepreka kako bi zrak mogao cirkulirati oko nje.

Provjetravajte prostoriju

Dok se veš suši, voda iz tkanine prelazi u zrak, zbog čega se povećava vlažnost u prostoriji. Zato je važno povremeno provjetriti prostor.

Umjesto da prozor bude stalno odškrinut, korisnije je nekoliko minuta širom otvoriti prozor kako bi se zrak brže izmijenio. Ako se koristi odvlaživač zraka, može se uključiti u prostoriji u kojoj se veš suši, uz zatvorena vrata.

Kondenzacija na prozorima može biti znak da je u prostoriji povećana vlažnost i da je potrebno dodatno provjetravanje.

Uz dodatnu centrifugu, dovoljno prostora između komada, dobro strujanje zraka i povremeno provjetravanje, veš se i tokom kišnih dana može osušiti znatno brže, uz manji rizik od pojave neugodnog mirisa i prekomjerne vlage u stanu.