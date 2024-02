Kakve uslove trudnica u TK mora ispuniti da bi dobila besplatan Clexan?

Trudnica sa trombofiljom, Clexan injekcije mora koristiti svih devet mjeseci trudnoće, odnosno u prosjeku 280 dana, za šta treba izdvojiti oko 3.000 KM. U nekim kantonima u FBiH ovaj lijek se plaća, u nekima se dobija povrat novca, a od 2018. godine, Clexan i Clivarin injekcije u Tuzlanskom kantonu su besplatne ali isključivo za trudnice sa dijagnostikovanom trombofilijom, odnosno stečenom ili naslijeđenom.

„Mi smo već 18.01.2024. produžili i omogućili našim trudnicama koje imaju dokazanu trombofiliju sa normalnim nalazom od krvi i nalazom specijaliste odnosno ginekologa da Clexane imaju preko pozivine liste lijekova, što znači da ih ne plaćaju, jer se radi o jednom periodu od devet mjeseci koji iziskuje ne baš mala materijalna sredstva“, rekla je za RTV Slon Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva TK.

Iako zvuči jednostavno, u praksi je nešto drugačije. Prema dokumentu kojeg je izradilo Ministarstvo zdravstva TK, da bi jedna trudnica, osim one koja ima stečenu ili nasljednu tromobofiliju, ostvarila pravo na besplatne injekcije mora dobiti odobrenje konzilijuma, odnosno ispuniti zadate kriterije, koji su po mnogima sporni, jer uključuju više spontanih gubitaka trudnoće ili mrtvorođene djece.

„To su arterijska/venska tromboza. Dva neobjašnjiva pobačaja koji su jedan za drugim, ne radi se o tome da je pacijentica imala jedan pobačaj, pa u drugoj trudnoći rodila živo novorođenče, pa onda opet imala pobačaj. Moraju biti dva uzastopna pobačaja, jedna neobjašnjena intrauteirna smrt ploda nakon 20-te gestacione nedjelje ili jedan prijevremeni porođaj prije 34-te geostacione nedjelje zbog ekplampsije, teške preeklampsije, placentarne abrubcije i insuficijencije“, kazao je Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove u UKC-u Tuzla.

Tek uz nalaze koji dokazuju ove kriterije, trudnice preko Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, mogu dobiti besplatan Clexan. Prema Doktrinarnom pristupu, ovaj lijek je osiguran za otprilike 50 pacijentica.

„Nakon što Konzilijum utvrdi da osigurano lice ispunjava uslove u skladu sa Doktrinarnim pristupom koje je donijelo Ministartvo zdravstva izdaje se recept na osnovu kojeg osigurano lice, odnosno trudnice ostvaruju pravo i podižu svoju terapiju u bolničkoj apoteci UKC -a Tuzla“, rekao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK.

Pravo na besplatan Clexan nije imala ni Tuzlanka Maja. Srećom, trebalo joj je tek 20-tak komada injekcija, ali ipak ga je bilo teško kupiti jer je tada bila nezaposlena.

„Da sam imala problem sa trombofilijom pitala bih se kako bismo na ostale životne troškove izmogli i troškove liječenja. Kao majci, kao ženi meni je strašno da moraš imati taj dokaz, dva pobačaja i da je to uslov da dobiješ te lijekove besplatno. Meni je to strašno“, rekla je Majda Đulović.

Iako mnogi Doktrinarni pristup Ministarstva zdravstva TK smatraju spornim zbog kriterija za dobijanje besplatnog Clexana, dr. Hudić tvrdi da je on napravljen u skladu sa pravilima evropskog Udruženja za humanu reprodukciju. S obzirom da, zbog federalnih propisa niskomolekularni heparini ne mogu biti na pozitivnoj listi lijekova, ranije su pojedini federalni zastupnici tražili izmjene zakona i usklađivanje pravila u svim kantonima, međutim, do sada se po tom pitanju ništa nije promijenilo, te mnoge trudnice i danas izdvajaju hiljade maraka, kako bi iznijele trudnoću do kraja i rodile zdravo dijete.