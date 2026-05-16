Kardiohirurg upozorava: Nisu samo slatkiši problem, ove namirnice mogu štetiti krvnim sudovima

Iskusni kardio hirurg dr. Philip Ovadia, koji je obavio više od 3.000 operacija na srcu, upozorava da određene namirnice koje milioni ljudi svakodnevno konzumiraju mogu ozbiljno narušiti zdravlje srca i povećati rizik od srčanog udara.

“Te namirnice potiču otpornost na inzulin, izazivaju hroničnu upalu i polako vam uništavaju srce”, rekao je dr. Ovadia.

Kako je objasnio, tokom operacija može vidjeti posljedice loših prehrambenih navika. Govorio je o nakupljanju plaka u krvnim sudovima, navodeći da plak može biti “mekan, nestabilan i vrlo upalan”, zbog čega može “iznenada pući i blokirati arteriju”. Također je spomenuo i “tvrdi, kalcificirani plak” koji “postepeno sužava protok krvi kroz tu arteriju”.

Iako mnogi smatraju da su glavni krivci za bolesti srca crveno meso i zasićene masti, dr. Ovadia tvrdi da veliki problem predstavljaju “visokoprerađeni ugljikohidrati”.

Kao faktore koji doprinose stvaranju opasnih naslaga u krvnim sudovima naveo je “otpornost na inzulin, hronično visok šećer u krvi, upalu i visceralnu masnoću”.

“Ne mislim pritom samo na slatkiše i gazirana pića”, pojasnio je srčani hirurg.

“Govorim o bijelom hljebu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granola pločicama, aromatiziranom jogurtu, voćnom soku, instant zobenoj kaši i većini pakiranih proizvoda od cjelovitih žitarica.”

Dodao je da problem mogu predstavljati i proizvodi koji se često reklamiraju kao zdravi.

“Čak i hrana koja se reklamira kao zdrava, poput granole s niskim udjelom masti, hljeba od cjelovitih žitarica i rižinih krekera, prepuna je ovih rafiniranih ugljikohidrata”, naveo je dr. Ovadia.

Prema njegovim riječima, ove namirnice mogu više puta tokom dana podizati nivo šećera u krvi i inzulina, poticati hroničnu upalu i nakupljanje visceralne masnoće.

“Ove namirnice opetovano podižu vaš šećer u krvi i inzulin, potiču hroničnu upalu i skladištenje visceralne masti. I stvaraju upravo ono upalno okruženje koje se pretvara u onaj mekani, nestabilni plak koji svakog tjedna viđam kako uzrokuje srčane udare u operacijskoj sali”, rekao je.

Dr. Ovadia savjetuje da se iz ishrane izbace prerađeni ugljikohidrati, jer smatra da upravo te namirnice nanose najviše štete srcu. Kao zamjenu preporučuje “pravu cjelovitu hranu”, poput povrća, životinjskih proteina i zdravih masti u njihovom prirodnom obliku.