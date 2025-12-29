Ko je ženama veći izvor stresa: Muž ili djeca?

Roditeljstvo i brak, iako se često opisuju kao temelj sretnog porodičnog života, za mnoge žene predstavljaju glavni izvor svakodnevnog stresa.

Umjesto da jedni drugima olakšavamo obaveze i izazove, u porodici se nerijetko stvara dodatni pritisak koji narušava odnose i ostavlja dugoročne posljedice po mentalno i fizičko zdravlje.

Istraživanja pokazuju da su udate žene pod znatno većim stresom nego one koje nisu u braku, jer istovremeno balansiraju posao, roditeljstvo i partnerski odnos, često bez adekvatne podrške.

Zašto su muževi veći izvor stresa od djece

Roditeljstvo je samo po sebi zahtjevno, ali brojna istraživanja ukazuju na to da ženama dodatni stres češće stvaraju supružnici nego djeca. Gotovo polovina žena, njih 46 posto, navela je da im muževi predstavljaju veći izvor stresa, bez ikakve povezanosti s nasiljem ili nevjerom.

Razlog se često krije u nejednakoj raspodjeli uloga. Očevi su uglavnom zaduženi za igru i zabavu s djecom, zbog čega ih mališani doživljavaju kao prijatelje i saveznike u svemu što je dozvoljeno. Majke, s druge strane, preuzimaju odgovornost za disciplinu, zdravlje, školu i svakodnevne navike, što ih stavlja u ulogu stalnog autoriteta i onoga ko mora reći „ne“.

Kako nejednake uloge utiču na porodicu

Žene su te koje prate dnevni ritam djece, daju savjete, postavljaju granice i brinu o dugoročnim posljedicama ponašanja. Zbog toga često ostaju obilježene kao stroge i zahtjevne, što može narušiti njihov odnos s djecom, ali i izazvati nesuglasice između roditelja.

Takva neravnoteža dovodi do osjećaja iscrpljenosti, krivice zbog nedostatka slobodnog vremena, ali i do fizičkih simptoma poput glavobolje, umora i pojačanog osjećaja ljutnje. Kada se stres gomila, on može ozbiljno ugroziti bračne odnose i zdravlje cijele porodice.

Rješenje se nameće samo po sebi, ravnopravna podjela obaveza i odgovornosti. U porodici postoje dvije odrasle osobe, a ne jedna koja nosi sav teret. Kada supružnici zajedno donose odluke, razgovaraju o problemima i dijele brigu o djeci i domu, smanjuje se pritisak i jača osjećaj zajedništva, što dugoročno doprinosi stabilnijim odnosima i zdravijem porodičnom okruženju.

Ukoliko vam je interesantna ova tema, možda će vas zanimati i ovo

Presudili ste: Nedostatak inicijative i zvocanje glavni su razlozi frustracija u vezama!