Komšić: Ako padne ALTHEA, NATO preuzima mandat u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je za Fenu da su izjave ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova nakon susreta s Miloradom Dodikom u Moskvi dio koordinirane akcije ruske diplomatije, dok, kako je ocijenio, Dodik očajnički traži zaštitu Moskve za sebe i svoje političke poteze.

Komšić podsjeća da je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Harčenko već najavio ovakav razvoj događaja, a Lavrov najavio održavanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a 31. oktobra, kada se ionako raspravlja o produženju mandata misije ALTHEA i izvještaju visokog predstavnika. Kako je istakao, Rusija će tada predsjedavati Vijećem sigurnosti i time određivati tempo dešavanja, uz mogućnost da uloži veto na produženje mandata EUFOR-u.

– Ako bi došlo do veta, po međunarodnom pravu to bi značilo da NATO snage preuzimaju mandat u BiH, što Rusiji nipošto ne odgovara – rekao je Komšić, dodavši da ostaje da se vidi hoće li Moskva igrati na tu kartu, posebno u kontekstu odnosa sa SAD-om.

Komšić naglašava da je njegova namjera učestvovati na sjednici Vijeća sigurnosti i iznijeti stav Bosne i Hercegovine, kako se cijela priča ne bi svela na rusku perspektivu. Izrazio je uvjerenje da BiH neće ostati usamljena, jer među stalnim članicama Vijeća sigurnosti ima i svojih saveznika.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu BiH će intenzivirati kontakte s partnerskim državama kako bi se amortizirala Lavrovljeva prijetnja i izbjegla situacija koja bi dodatno destabilizirala zemlju i region.

– Pogoršanje situacije u BiH znači i pogoršanje u cijelom regionu, a to nikome razumnom ne bi trebalo biti u interesu. A Dodik, po mom mišljenju, sve više liči na davljenika koji pokušava uhvatiti dah, i najbolje bi bilo da završi svoju političku karijeru i povuče se sa scene – zaključio je Komšić.