Komšić: Ako padne ALTHEA, NATO preuzima mandat u BiH

RTV SLON
Željko Komšić, član Predsjedništva BiH
Željko Komšić, član Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je za Fenu da su izjave ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova nakon susreta s Miloradom Dodikom u Moskvi dio koordinirane akcije ruske diplomatije, dok, kako je ocijenio, Dodik očajnički traži zaštitu Moskve za sebe i svoje političke poteze.

Komšić podsjeća da je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Harčenko već najavio ovakav razvoj događaja, a Lavrov najavio održavanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a 31. oktobra, kada se ionako raspravlja o produženju mandata misije ALTHEA i izvještaju visokog predstavnika. Kako je istakao, Rusija će tada predsjedavati Vijećem sigurnosti i time određivati tempo dešavanja, uz mogućnost da uloži veto na produženje mandata EUFOR-u.

– Ako bi došlo do veta, po međunarodnom pravu to bi značilo da NATO snage preuzimaju mandat u BiH, što Rusiji nipošto ne odgovara – rekao je Komšić, dodavši da ostaje da se vidi hoće li Moskva igrati na tu kartu, posebno u kontekstu odnosa sa SAD-om.

Komšić naglašava da je njegova namjera učestvovati na sjednici Vijeća sigurnosti i iznijeti stav Bosne i Hercegovine, kako se cijela priča ne bi svela na rusku perspektivu. Izrazio je uvjerenje da BiH neće ostati usamljena, jer među stalnim članicama Vijeća sigurnosti ima i svojih saveznika.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu BiH će intenzivirati kontakte s partnerskim državama kako bi se amortizirala Lavrovljeva prijetnja i izbjegla situacija koja bi dodatno destabilizirala zemlju i region.

– Pogoršanje situacije u BiH znači i pogoršanje u cijelom regionu, a to nikome razumnom ne bi trebalo biti u interesu. A Dodik, po mom mišljenju, sve više liči na davljenika koji pokušava uhvatiti dah, i najbolje bi bilo da završi svoju političku karijeru i povuče se sa scene – zaključio je Komšić.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Odbijen prijedlog Tužilaštva TK za produženje pritvora Ahmedu Kastratiju

Tuzla i TK

Jačanje saradnje između Rudnika soli Tuzla i najvećeg proizvođača slane vode u Poljskoj

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Ponovno uhapšen Ahmed Kastrati nakon ukidanja pritvora

PROMO

NLB Banka Sarajevo, Mastercard i Dino Merlin: Zauvijek ovako

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]