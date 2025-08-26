Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla naći će se i odluka o komunalnim taksama, a potpredsjednik Vijeća Mirza Malkočević najavio je inicijativu kojom bi se uvela komunalna taksa za priređivače igara na sreću.

Prema njegovim riječima, priređivači zahvaljujući građanima Tuzle i cijele Federacije BiH ostvaruju profite od stotina miliona maraka, ali taj novac odlazi iz lokalnih zajednica. Uvođenjem takse, kako ističe, dio tih sredstava mogao bi se vratiti Tuzli i usmjeriti u projekte koji su od direktnog značaja za građane.

– To je pitanje elementarne pravde. Oni koji ostvaruju ogromne profite zahvaljujući našim građanima trebaju doprinositi i lokalnoj zajednici. Svaka marka vraćena kroz ovu taksu može biti uložena u djecu, škole, sportske terene i kulturne projekte – kazao je Malkočević.

Naglasio je i da kladionice i igre na sreću predstavljaju jedan od najvećih društvenih problema današnjice. Prema njegovom mišljenju, uvođenje takse ne može samo po sebi riješiti problem ovisnosti, ali može imati dvostruki efekat – usmjeravanje sredstava u prevenciju i podršku, te stavljanje dodatnog pritiska na priređivače igara na sreću da preuzmu makar dio društvene odgovornosti.

Malkočević podsjeća da ovo nije političko, već pitanje odgovornosti i pravednosti. Kao primjer navodi Grad Bihać, koji je već donio sličnu odluku, a čiju je zakonitost potvrdilo i pravosuđe Federacije BiH.

Uvjeren je da će Gradsko vijeće Tuzla prepoznati značaj ove inicijative i usvojiti odluku kojom bi se sredstva vraćala građanima kroz projekte od zajedničkog interesa.