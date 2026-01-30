Konzorcijum Logistika BiH oglasio se saopćenjem povodom odluke Evropske komisije da u novu Evropsku strategiju upravljanja azilom i migracijama uključi pitanje ulaska i rada vozača teretnih vozila iz zemalja van Evropske unije, naglašavajući da je riječ o važnom, ali još uvijek nedovoljnom koraku ka rješavanju problema s kojima se prijevoznici suočavaju.

Iz Konzorcijuma poručuju da protesti na graničnim prijelazima, koje provode zajedno s kolegama iz Srbije, ostaju na snazi sve dok se ne pronađe konkretno rješenje za boravak i rad vozača u zemljama EU, te pozivaju domaće institucije na hitno uključivanje u pregovore.

Evo šta su naveli u svom saopćenju:

“Konzorcijum Logistika BiH pozdravlja odluku Evropske komisije da u Evropskoj strategiji upravljanja azilom i migracijama (European Asylum and Migration Management Strategy), koja predstavljena u četvrtak, 29. januara 2026. godine u Briselu, posebnu pažnju posveti problemu ulaska i rada vozača teretnih vozila na prostoru Evropske unije. Ohrabrujuće je što su institucije Evropske unije prepoznale ovaj problem i napravile prvi značajan korak ka sistemskom rješavanju ulaska i boravka naših vozača u EU. U našim zahtjevima koje ponavljamo duži vremenski period tražili smo i tražimo da vlasti Bosne i Hercegovine s predstavnicima institucija EU pronađu sistemsko rješenje. Vjerujemo da je ovo put ka očekivanom, dugoročnom i sistemskom rješenju.

Problem zbog kojeg smo u ponedjeljak, 26.januara 2026.godine počeli protest još nije rješen. Evropska komisija najavila je da će “tokom 2026. godine, u saradnji sa državama članicama, raditi na pronalaženju konkretnih zakonodavnih rješenja, uključujući mogućnost donošenja novih pravila koja bi važila u cijeloj Šengenskoj zoni. Cilj je da se obezbjedi pravna sigurnost i za vozače i za transportne kompanije, uz očuvanje sigurnosti vanjske granice EU”. Dakle, postojeće pravilo po kojem naši vozači ne mogu boraviti duže od 90 dana u šest mjeseci u EU i dalje je na snazi. Stoga od institucija vlasti Bosne i Hercegovine, prije svega Vijeća ministara BiH i državnih resornih ministarstava, tražimo da intenziviraju aktivnosti kako bi s predstavnicima institucija Evropske unije pronašli privremeno rješenje koje će odmah stupiti na snagu i primjenjivati se do usvajanja sistemskog rješenja koje je najavila Evropska komisija.

Proteste, zajedno s kolegama iz Srbije, nastavljemo dok se ne riješi problem boravka i rada naših vozača u zemljama EU, odnosno dok se ne promijeni važeće pravilo 90/180 dana.

Unatoč našim, više puta javno ponovljenim pozivima za pregovore, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini nastavljaju s ignorisanjem naših zahtjeva. Ovo je pitanje kojim bi se trebali baviti Predsjedništvo BiH odnosno članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, zatim predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković te entitetski premijeri Nermin Nikšić i Savo Minić. Niko od njih, izuzev Edina Forte, ministra prometa i komunikacija BiH koji nas je pozvao na razgovore, nije se udostojio čak ni da nas kontaktira, pita šta želimo i kako možemo riješiti naše probleme.

Kao što smo u više navrata ponovili, osim zahtjeva koji se odnosi na promjenu pravila o boravku i radu u EU, za sve ostale naše zahtjeve nadležne su domaće vlasti, a posebno vlade entiteta. Zato insistiramo na razgovorima s predsjednikom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem i predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem koji mogu, ukoliko postoji minimum dobre volje i želje da se pomogne privrednoj grani koja zapošljava oko 47.000 radnika, riješiti naše zahtjeve o povratu dijela akcize na gorivo, po uzoru na države regiona i EU, hitnom zaključivanju sporazuma sa zemljama EU o povratu PDV-a, popustu na putarinu u iznosu od 50% za korištenje autoputeva u cijeloj Bosni i Hercegovini i smanjenju bespotrebnog zadržavanja kamiona na graničnim prelazima i carinskim terminalima.

Obzirom da dio naših zahtjeva podrazumjeva i odluke parlamenata pozivamo i parlamentarne stranke, posebno stranke vladajuće koalicije na državnom i entitetskim nivoima, na razgovore o modelima i načinima ispunjenja ovih zahtjeva.”