Košarkaši BiH otvaraju kvalifikacije: Debi selektora Gjergje protiv moćne Turske

Košarkaši BiH večeras započinju nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Na klupi Zmajeva debitovati će novi selektor Dario Gjergja, kojeg već na prvom ispitu očekuje veoma težak zadatak, s obzirom bh. selekcija u Istanbulu gostuje viceprvaku Evrope, reprezentaciji Turske.

U večerašnjem susretu Gjergja na raspolaganju ima: Xaviera Castanedu, Faruka Duvnjaka, Adnana Arslanagića, Tarika Hrelju, Adina Vrabca, Amara Alibegovića, Stefana Simanića, Nikolu Marića, Emira Sulejmanovića, Ajdina Penavu i Vojina Ilića.

– Ono što trenutno pokušavamo jeste da mislimo na nas, da se mi što bolje pripremimo i razumijemo jer je ekipa nova, dosta novih igrača, novi je i trener. Moramo da više mislimo na sebe nego na protivnika. Možete sigurno očekivati od nas da se borimo i da damo sve od sebe – kaže Adin Vrabac, košarkaš s najviše nastupa u dresu reprezentacije BiH i jedan od najiskusnijih u aktuelnom rosteru nacionalnog tima.

Utakmica Turska – BiH u Turkcell košarkaškom centru počinje u 19 sati po srednjoevropskom vremenu.