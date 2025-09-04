BiH danas protiv Gruzije za historijski plasman u osminu finala Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 14:00 sati igra odlučujuću utakmicu grupne faze Eurobasketa protiv Gruzije. Duel u Limassolu donosi priliku za historijski uspjeh, jer bi pobjeda našoj selekciji po prvi put nakon 1993. godine osigurala plasman u osminu finala prvenstva.

Zmajevi su jučer odradili trening na kojem su bili svi igrači osim kapitena Miralema Halilovića, koji radi po posebnom režimu. Selektor Adis Bećiragić predstavio je analizu narednog protivnika, dok je atmosfera u ekipi bila pozitivna i ispunjena samopouzdanjem nakon velike pobjede nad Grčkom.

Košarkaš Amar Alibegović istakao je da je trijumf nad Grcima podigao moral ekipe, ali i upozorio na snagu Gruzije. „Pokazali smo srce i energiju nakon lošeg starta, a protiv Gruzije moramo igrati naš ritam cijelu utakmicu. Oni su ratnici i sigurno nas čeka težak duel“, kazao je Alibegović.

Naglasio je da će mentalna snaga i bolja realizacija šuta biti presudni, uz ofanzivni skok, brze poene iz tranzicije i čvrstu odbranu. „Visoki smo i skočni, to treba biti naša prednost. Trice nekad prolaze, nekad ne, ali lagani poeni iz odbrane i tranzicije donijet će prevagu“, dodao je bh. reprezentativac, zahvalivši navijačima na, kako je rekao, „najjačoj podršci na turniru“.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Gruzija počinje danas u 14:00 sati.