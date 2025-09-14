Veliko priznanje: Tuzlak Zurapović sudi finale Eurobasketa

RTV SLON

Bosanskohercegovački sudija Ademir Zurapović biće u sudijskoj postavi večerašnjeg finala EuroBasketa 2025 između Njemačke i Turske, koje se igra u Rigi od 20 sati.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) odlučila je da upravo on, zajedno s Matthewom Leighom Kallijem iz Kanade i Francuzom Yohannom Rossom, dijeli pravdu u meču koji će odlučiti novog evropskog prvaka.

Za Zurapovića ovo je drugo uzastopno finale EuroBasketa – i 2022. godine u Berlinu bio je među sudijama u završnom susretu između Španije i Francuske. Njegove dosadašnje odlične partije na turniru ponovo su mu donijele nominaciju za najvažniji meč prvenstva.

