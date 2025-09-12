Danas polufinalni susreti Evropskog prvenstva u košarci

Na Evropskom prvenstvu u košarci danas su na programu polufinalni susreti u kojima će snage odmjeriti Njemačka protiv Finske, te Grčka protiv Turske.

Njemačka, aktuelni svjetski prvak i glavni favorit za zlato, do sada nije poražena. Rival u borbi za finale biće joj selekcija Finske, koja je priredila senzaciju eliminacijom Srbije i Gruzije i već sada ostvarila historijski uspjeh. Ipak, podsjetimo da su Finci u grupnoj fazi doživjeli težak poraz od Njemačke od čak 30 poena razlike, što dovoljno govori o izazovu koji je pred njima. Meč počinje u 16 sati.

Večernji termin donosi duel velikih rivala, Grčke i Turske. Grčku predvodi Giannis Antetokounmpo, čije prisustvo na parketu ekipu čini gotovo nezaustavljivom. Njihov jedini poraz na turniru desio se protiv Bosne i Hercegovine, upravo u utakmici u kojoj Giannis nije igrao.

Na drugoj strani, Turska je potvrdila reputaciju „skrivenog favorita“, ali selektor Ergin Ataman ima razloga za brigu jer je Cedi Osman zadobio povredu u četvrtfinalu i gotovo sigurno neće nastupiti, što predstavlja ozbiljan hendikep za njegov tim. Ovaj meč igra se od 20 sati.

