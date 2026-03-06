BiH napredovala na FIBA listi: Zmajevi skočili na 16. mjesto nakon pobjeda nad Švicarskom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je značajan napredak na FIBA-inoj jakosnoj listi nakon posljednjih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

“Zmajevi” su u februarsko-martovskom kvalifikacijskom prozoru ostvarili dvije ubjedljive pobjede protiv Švicarske, rezultatom 84:60 u Tuzli i 91:60 u gostima, čime su osigurali plasman u drugu fazu kvalifikacija.

Zahvaljujući tim rezultatima reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za sedam mjesta na FIBA-inoj rang-listi, pa se sada nalazi na 16. poziciji, dok je prije ovog kvalifikacijskog prozora bila na 23. mjestu.

U analizi Međunarodne košarkaške federacije navodi se da je bh. reprezentacija znala da mora savladati Švicarsku kako bi zadržala šanse za plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo.

“Odigrali su dvije utakmice bez stresa. Sada je vrijeme da pokušaju naštetiti velikim imenima, jer nisu bili daleko od toga da iznenade i Tursku i Srbiju prvi put kada su se suočili u kvalifikacijama”, navodi se u analizi FIBA-e.

Podsjetimo, reprezentacija BiH kvalifikacije je otvorila porazima od Turske u Istanbulu rezultatom 71:93 i od Srbije u Sarajevu 72:74. Ipak, uvjerljive pobjede protiv Švicarske donijele su novi optimizam u nastavku kvalifikacija.

Posebno je istaknuta uloga Džanana Muse, jednog od ključnih igrača reprezentacije. Iako je zbog klupskih obaveza prema Dubaiju propustio prvi meč protiv Švicarske u Tuzli, u revanšu je briljirao sa 25 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

FIBA u svojoj analizi navodi da Bosna i Hercegovina ima dobre šanse za daljnji napredak sve dok Musa nastavlja pružati ovakve partije.

U kvalifikacijskoj grupi C preostala su još dva susreta, revanši protiv Turske i Srbije koji će biti odigrani u julu. Ovi mečevi imaju dodatnu težinu jer se svi bodovi iz prve faze prenose u drugu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Dok reprezentacija BiH bilježi napredak, u Srbiji je situacija nešto drugačija. Nakon dva poraza od Turske, srbijanska selekcija pala je za četiri mjesta na FIBA-inoj rang-listi za Evropu i trenutno se nalazi na osmoj poziciji.