Poznati parovi polufinala Eurobasketa, FIBA objavila satnice utakmica

Jasmina Ibrahimović
Foto: FIBA

Nakon što su jučer odigrana i posljednja dva četvrtfinalna meča, poznati su parovi polufinala Eurobasketa, a FIBA je potvrdila i termine susreta.

Njemačka i Finska, koje su svoje četvrtfinalne duele igrale u četvrtak, prve će na parket. Njihov polufinalni duel zakazan je za petak u 16:00 sati. U večernjem terminu, od 20:00 sati, na teren će izaći Grčka i Turska.

Do kraja turnira odigrat će se još četiri utakmice, uključujući meč za treće mjesto i veliko finale, koji su na rasporedu u nedjelju. Ove godine neće biti razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Crnadak: Stanje bezbjednosti u RS postaje horor film

Vijesti

Dan koji je šokirao svijet: 24 godine od napada na tornjeve u New Yorku

BiH

Nebojši Vukanoviću ponovo zapaljen automobil

Vijesti

Hasanović: Najveće posljedice odgađanja budžeta snose službenici sa najnižim primanjima

Istaknuto

Charlie Kirk ubijen na događaju u Utahu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]