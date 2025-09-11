Poznati parovi polufinala Eurobasketa, FIBA objavila satnice utakmica

Nakon što su jučer odigrana i posljednja dva četvrtfinalna meča, poznati su parovi polufinala Eurobasketa, a FIBA je potvrdila i termine susreta.

Njemačka i Finska, koje su svoje četvrtfinalne duele igrale u četvrtak, prve će na parket. Njihov polufinalni duel zakazan je za petak u 16:00 sati. U večernjem terminu, od 20:00 sati, na teren će izaći Grčka i Turska.

Do kraja turnira odigrat će se još četiri utakmice, uključujući meč za treće mjesto i veliko finale, koji su na rasporedu u nedjelju. Ove godine neće biti razigravanja za plasman od petog do osmog mjesta.