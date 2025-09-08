Od Kipra do Rige: Kolika je zarada Zmajeva na Eurobasketu?

EuroBasket 2025 okupio je 24 reprezentacije koje će se od kraja augusta do sredine septembra boriti u četiri zemlje domaćina – Kipru, Finskoj, Poljskoj i Latviji. Završnica i finale predviđeni su u Rigi, glavnom gradu Latvije.

Za razliku od nekih drugih velikih takmičenja, nagrade sa EuroBasketa ne idu direktno igračima, već se isplaćuju nacionalnim košarkaškim savezima. Iznosi zavise od plasmana na turniru, piše portal essentiallysports.com.

Procjene govore da šampion turnira može računati na više od milion eura, dok drugoplasirani savez dobija između 500.000 i 800.000 eura. Treće mjesto donosi nagradu od 400.000 do 600.000 eura. Savezi čije reprezentacije završe između četvrtog i osmog mjesta mogu očekivati od 100.000 do 300.000 eura, a oni koji ne prođu grupnu fazu između 50.000 i 100.000 eura. Sam plasman u četvrtfinale vrijedi nagradu od 100.000 do 300.000 eura.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je stigla do osmine finala, prema ovoj računici inkasirala je između 100.000 i 200.000 eura.

Organizacija turnira nosi značajne troškove, ali i donosi ekonomske koristi. Primjerice, pripreme reprezentacije Latvije koštale su oko 1,14 miliona eura, dok je samo pripremni turnir u Rigi iznosio 325.000 eura. Sa druge strane, Kipar kao domaćin ostvaruje prihod od oko 17,7 miliona eura zahvaljujući EuroBasketu.

Kada se poredi s drugim sportskim takmičenjima, jasno je da EuroBasket nema centralni nagradni fond niti isplate igračima. Za usporedbu, prvak EuroLeague inkasira 1,8 miliona eura, a ukupni fond takmičenja iznosi 11,6 miliona eura koji se raspodjeljuje klubovima. NBA plej-of 2025. donosi još veće nagrade – šampion osvaja 12,4 miliona dolara, a ukupni fond iznosi 34,7 miliona dolara, pri čemu novac ide direktno igračima. Najveći nagradni fond pripada FIFA Club World Cupu, gdje pobjednik osvaja 40 miliona dolara, a ukupno se klubovima isplaćuje čak milijardu dolara.