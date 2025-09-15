Njemačka savladala Tursku i osvojila europski naslov u košarci

Jasmina Ibrahimović
Foto: FIBA

U finalu Europskog košarkaškog prvenstva Njemačka je pobijedila Tursku 88:83 i osvojila europski naslov.

Bila je to izjednačena utakmica u kojoj su se dvije do danas neporažene momčadi izmjenjivale u vodstvo, a prevagu na njemačku stranu donio je Dennis Schroder, koji je u zadnjih 65 sekundi ubacio 6 vezanih poena i od 83:82 za Tursku okrenuo rezultat u njemačku korist za konačnih 88:83.

Nakon iznimno skromnog prvog poluvremena u kojem je ubacio samo 2 poena, Schroder je utakmicu završio sa 16 poena i 12 asistencija. Schroder je ujedno proglašen najkorisnijim igračem Europskog prvenstva.

Isaac Bonga s 20 poena uz četiri ubačene trice iz isto toliko pokušaja, bio je prvi strijelac Njemačke.

Kod Turske Alperen Šengun odigrao je još jednu odličnu utakmicu. Ubacio je 28 poena, ali je u posljednjoj minuti promašio tricu za izjednačenje.

Njemačka reprezentacija tako je naslovu svjetskog prvaka osvojenom 2023. godine pridružila europski.

Za njemačku reprezentaciju to je drugi trijumf na kontinentalnim prvenstvima nakon što je 1993. kao domaćin po prvi put postala europski prvak.

