Košarkaši BiH otputovali u Švicarsku, danas se priključuju Musa i Kamenjaš

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon sinoćnje pobjede nad Švicarskom rezultatom 84:60, danas je otputovala u Luzern.

Ovaj švicarski grad bit će baza bh. reprezentativaca u naredna tri dana, do novog susreta s istim protivnikom u okviru četvrtog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja na put je poveo deset reprezentativaca: Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Asima Gutića, Aleksandra Lazića, Ajdina Penavu, Emira Sulejmanovića, Stefana Simanića, Darka Talića i Adina Vrapca.

Kako su saopćili iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, ekipi će se danas u Luzernu priključiti Džanan Musa i Kenan Kamenjaš, koji su ranije doputovali u Švicarsku.