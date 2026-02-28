Košarkaši BiH otputovali u Švicarsku, danas se priključuju Musa i Kamenjaš

RTV SLON
Foto: KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon sinoćnje pobjede nad Švicarskom rezultatom 84:60, danas je otputovala u Luzern.

Ovaj švicarski grad bit će baza bh. reprezentativaca u naredna tri dana, do novog susreta s istim protivnikom u okviru četvrtog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja na put je poveo deset reprezentativaca: Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Asima Gutića, Aleksandra Lazića, Ajdina Penavu, Emira Sulejmanovića, Stefana Simanića, Darka Talića i Adina Vrapca.

Kako su saopćili iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, ekipi će se danas u Luzernu priključiti Džanan Musa i Kenan Kamenjaš, koji su ranije doputovali u Švicarsku.

pročitajte i ovo

Sport

Evo gdje gledati večerašnji duel Zmajeva i Švicarske

Istaknuto

BiH večeras protiv Švicarske u Mejdanu, pobjeda imperativ u kvalifikacijama za...

Istaknuto

Zmajevi bez prava na kiks: Protiv Švicarske u Mejdanu igra se...

Istaknuto

Zmajevi sinoć trenirali u Mejdanu: Gjergja upozorio na snagu Švicarske

Istaknuto

Liga nacija donosi tešku grupu za BiH, slijede dueli sa jakim...

Sport

Eman Košpo pod znakom pitanja za baraž

Vijesti

Rijetke bolesti veliki izazov za zdravstveni sistem u BiH

Vijesti

Eksplozije u Bahreinu, Kuvajtu i Abu Dhabiju, napadnuta američka baza

Tuzla i TK

Penzioneri danas izlaze na ulice Tuzle, ovo su zahtjevi

Tuzla i TK

Porezna uprava u TK zapečatila sedam objekata, izrečene kazne preko 85 hiljada KM

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]