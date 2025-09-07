Košarkaši BiH danas protiv Poljske za četvrtfinale Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč osmine finala Eurobasketa protiv Poljske. Odlukom FIBA-e, Zmajevi će prvi izaći na teren u današnjem programu, a utakmica počinje u neuobičajeno ranom terminu – već u 11 sati prijepodne.

Direktan prijenos osiguran je na programima FTV-a, Arene Sport i Sport Kluba.

Osmina finala nastavlja se kasnije tokom dana: od 14:15 sastaju se Francuska i Gruzija, zatim u 17:30 Italija i Slovenija, dok će večernji termin u 20:45 donijeti okršaj Grčke i Izraela.