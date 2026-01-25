Košarkaši Slobode večeras protiv Leotara

Košarkaši Slobode Energoinvest u 15. kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine u Tuzli dočekuju Leotar iz Trebinja. Meč je važan za oba tima, a Tuzlaci u duel ulaze kao favoriti, posebno zbog činjenice da ove sezone još nisu poraženi na parketu Mejdana.

U prvom ovosezonskom susretu ova dva rivala Sloboda Energoinvest je ubjedljivo slavila u Trebinju rezultatom 65:88. Tuzlanski tim nakon 13 odigranih kola ima učinak od 11 pobjeda i dva poraza, te je u seriji od pet uzastopnih trijumfa. Leotar je, nakon slabijeg starta, vezao pet pobjeda i probio se u gornji dom tabele, ali je taj niz prekinut u prethodnom kolu, kada su u neizvjesnoj završnici poraženi od ekipe Studenta.

Uoči utakmice, na klupskoj press konferenciji govorili su trener Trbić i bek Čampara. “Nadam se da ćemo se što bolje spremiti jer ekipa Leotara iziskuje jednu dobru pripremu. Oni posebno u gostima ove sezone igraju jako dobro, imaju puno više pobjeda nego poraza u gostima, tako da mi očekujemo njihovu veliku predstavu… Sigurno da neće biti lako, međutim isto tako mi imamo dobar tim, dobar kvalitet i vjerujem da ćemo biti spremni u nedjelju”, rekao je trener Trbić.

“Očekuje nas teška utakmica protiv kvalitetne ekipe Leotara. Poslije tri gostovanja napokon se vraćamo u Mejdan i nakon teškog poraza u Skoplju nadamo se da ćemo ostaviti što bolji dojam pred našom publikom. Nadam se da ćemo ostvariti pobjedu koja je jako bitna za nas da nastavimo u dobrom ritmu u domaćem prvenstvu”, istakao je Čampara.

Utakmica Sloboda Energoinvest – Leotar Trebinje igra se večeras, s početkom u 19 sati, u velikoj dvorani Sportskog centra “Mejdan” u Tuzli. Ulaznice po cijeni od 5 KM mogu se kupiti u gradskim kafićima Galerija na Slatini, Zona na Pazaru, Community na Bulevaru i Kinđe u TC Sjenjak, kao i na ulazu u dvoranu prije početka susreta.