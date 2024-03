Kraljević s predstavnicima Svjetske banke i Delegacije EU o aktivnostima na pridruživanju SEPA-i

Federalni dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević razgovarao je u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa šefom Ureda Svjetske banke za BiH Christopherom Sheldonom i šefom koperacija Delegacije Evropske unije u BiH Stefanom Ellerom o aktivnostima Federacije BiH koje se odnose na pristupanje Bosne i Hercegovine SEPA-i (jedinstvenom evropskom platnom području).

Gosti su istakli važnost jedinstvenog područja plaćanja i benefite koje mogu očekivati svi u Bosni i Hercegovini ulaskom u SEPA-u te ukazali na potpunu spremnost pružanja podrške i pomoći u tom procesu. Pojašnjeno je da se dio pripremnih aktivnosti odnosi na prilagođavanje zakonske regulative entiteta.

Pozitivnim je ocijenjeno i to da SEPA-i mogu pristupiti i zemlje koje nisu članice Evropske unije (EU).

Ministar Kraljević se složio da je sada, nakon davanja preporuke za otvaranje pristupnih pregovora između BiH i EU, idealan moment za ubrzanje procesa pristupanja SEPA-i te da je bitno da i građani, kao i privrednici, budu upoznati sa svim pozitivnim aspektima koje to donosi.

On je zahvalio gostima za dosadašnju podršku i saradnju te izrazio nadu i zahvalnost za pružanje podrške i u budućnosti. Istakao je da ne sumnja u to da će Vlada FBiH u potpunosti podržati sve neophodne aktivnosti u procesu finaliziranja obaveza koje treba ispuniti iz svoje nadležnosti.

Jedinstveno područje plaćanja predstavlja prostor na kojem privrednici, potrošači te javni sektor mogu vršiti finansijske transakcije na jednak način bez obzira odakle to čine s jedinstvenog područja. To zahtijeva usklađivanje platnih sistema i praksi BiH sa standardima SEPA-e, a s ciljem interoperabilnosti i kompatibilnost s evropskim partnerima, između ostalog olakšavajući međunarodnu trgovinu i investicije. Ulazak u SEPA-u bi doveo i do pojednostavljenja procesa plaćanja i za pravne i fizičke osobe, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.