Krišto s visokim predstavnikom EU Borellom o euroatlantskom putu BiH

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto razgovarala je u utorak u Bruxellesu sa visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josephom Borrellom o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.

Krišto je rekla da je dodjela kandidatskog statusa našoj zemlji značajan iskorak koji daje novu dimenziju odnosima BiH i EU i motiv za maksimalnu angažiranost institucija nadležnih za pitanja europskih integracija.

Dodala je da je Vijeće ministara BiH već usvojilo nekoliko dokumenata značajnih za integracijske procese, te utvrdilo Nacrt proračuna za tekuću godinu, koji će olakšati implementiranje planiranih reformskih programa.

Borrell je naglasio specifičnost sadašnjeg trenutka u kojem je Bosna i Hercegovina, stjecanjem kandidatskog statusa, prešla iz Daytonske u bruxellesku fazu, jer je Bruxelles njeno krajnje odredište.

On je podsjetio kako su očekivanja Europske unije, u vidu ispunjenja 14 prioriteta, od novouspostavljenih vlasti velika, ali da on ima povjerenje, na temelju do sada viđenog, da će takva očekivanja biti ispunjena. Čestitao je predsjedateljici na usvajanju Programa ekonomskih reformi za razdoblje 2023-2025. godine.

Podsjetio je na značaj Visokog foruma na političkoj razini, kao forum u kojem bi se pratila implementacija svih aktivnosti koje se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.