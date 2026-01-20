Krivalić novi direktor Narodnog pozorišta Tuzla

Adin Jusufović

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici, u okviru kadrovskih pitanja, dala prethodnu saglasnost na odluku Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla kojom se predlaže da Elmir Krivalić bude imenovan za direktora ove ustanove na mandat od četiri godine.

Krivalić bi na toj funkciji trebao naslijediti Mirzu Ćatibušića, dosadašnjeg direktora koji je pozorište vodio u dva mandata, ukupno osam godina. Krivalić je već obavljao dužnost umjetničkog rukovodioca Narodnog pozorišta Tuzla, a rođen je 1989. u Tuzli i diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.

Profesionalno iskustvo veže za pozorište, film, radio i televiziju, a od 2017. do 2021. bio je direktor BKC-a Živinice, nakon čega je radio kao umjetnički rukovodilac u Centru za kulturu Lukavac.

