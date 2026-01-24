Lakić: Projekat vrijedan skoro 80 miliona eura donosi podršku rudnicima Kreka, Banovići i Zenica

Oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojila su prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), čime je, kako je saopćeno, dat institucionalni poticaj realizaciji Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je ovom odlukom „otvoreno novo i izuzetno važno poglavlje u procesu pravedne tranzicije Federacije BiH“.

„Zahvaljujem svim parlamentarcima koji su prepoznali stratešku važnost ovog projekta. Više od godinu dana, u partnerstvu sa Svjetskom bankom, radili smo na pripremi projekta vrijednog skoro 80 miliona eura, koji donosi konkretnu podršku rudnicima Kreka, Banovići i Zenica, ali i jačanje kapaciteta institucija zaduženih za provođenje energetske tranzicije“, naglasio je Lakić, saopćilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Prema navodima Ministarstva, projekt obuhvata rekultivaciju degradiranog zemljišta, razvoj solarnih energetskih kapaciteta, kao i programe zapošljavanja i prekvalifikacije radnika u rudarskim zajednicama, s ciljem stvaranja održivih ekonomskih alternativa.

Poseban fokus, kako je navedeno, stavljen je na odgovorno zatvaranje Rudnika Zenica, uz socijalno zbrinjavanje uposlenika i otvaranje novih mogućnosti za lokalno stanovništvo.

„Pravedna tranzicija mora biti pravedna i prema ljudima. Ovaj projekat donosi dugoročne koristi, smanjenje zagađenja, novu namjenu industrijskog zemljišta i jače uslove za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. To je korak ka modernijem energetskom sektoru i snažnija podrška zajednicama koje su decenijama nosile industrijski razvoj Federacije BiH“, poručio je ministar Lakić.