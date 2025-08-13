Liga prvaka: Poznati parovi play-offa

Liga prvaka: Nakon odigranih sinoćnjih utakmica poznati su svi parovi play-offa za ulazak u Ligu prvaka, u kojem će 14 klubova tražiti jedno od preostalih sedam mjesta u elitnom evropskom takmičenju.

Žrijeb je donio nekoliko atraktivnih duela, među kojima su Fenerbahče protiv Benfice, Basel protiv Kopenhagena te Glasgow Rangers protiv Club Bruggea, što znači da će neki od velikih klubova morati nastaviti takmičenje u Evropskoj ligi.

Parovi play-offa:

Ferencvaros – Qarabag (19/27. august), Crvena zvezda – Pafos (19/26. august), Glasgow Rangers – Club Brugge (19/27. august), Bodo/Glimt – Sturm Graz (20/26. august), Celtic – Kairat (20/26. august), Basel – Kopenhagen (20/27. august) i Fenerbahče – Benfica (20/27. august).

Pobjednici će se pridružiti 29 ekipa koje su već osigurale nastup u grupnoj fazi Lige prvaka, među kojima su PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Barcelona i drugi evropski velikani.