Lijepo vrijeme Tuzlake izmamilo iz kuća: Panonska jezera centar okupljanja

Sunčan i topao dan izmamio je brojne Tuzlake na Panonska jezera, gdje su uživali u šetnji, kupanju, sunčanju i druženju u prirodi.

Iako je zvanično završena ljetna sezona na Panonskim jezerima, sunčana nedjelja izmamila je brojne građane da slobodno vrijeme provedu na kvalitetan način.

Panonska jezera i ovog vikenda bila su idealno mjesto za rekreaciju i odmor, a mnogi su predah pronašli uz kafu ili drugo osvježavajuće piće u ljetnoj bašti i restoranu.

Za najmlađe posjetioce posebno je bio zanimljiv zabavni park, smješten u oazi mira i tišine, gdje su djeca mogla bezbrižno uživati u igri.

Prelijepo vrijeme i bogata ponuda sadržaja još jednom su pokazali zašto su Panonska jezera jedno od omiljenih okupljališta građana Tuzle.