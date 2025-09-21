Lijepo vrijeme Tuzlake izmamilo iz kuća: Panonska jezera centar okupljanja

RTV SLON
Foto: Panonika Tuzla

Sunčan i topao dan izmamio je brojne Tuzlake na Panonska jezera, gdje su uživali u šetnji, kupanju, sunčanju i druženju u prirodi.

Iako je zvanično završena ljetna sezona na Panonskim jezerima, sunčana nedjelja izmamila je brojne građane da slobodno vrijeme provedu na kvalitetan način.

Panonska jezera i ovog vikenda bila su idealno mjesto za rekreaciju i odmor, a mnogi su predah pronašli uz kafu ili drugo osvježavajuće piće u ljetnoj bašti i restoranu.

Za najmlađe posjetioce posebno je bio zanimljiv zabavni park, smješten u oazi mira i tišine, gdje su djeca mogla bezbrižno uživati u igri.

Prelijepo vrijeme i bogata ponuda sadržaja još jednom su pokazali zašto su Panonska jezera jedno od omiljenih okupljališta građana Tuzle.

pročitajte i ovo

Magazin

Popularna dijeta povezana s rizikom od ozbiljnih bolesti, upozoravaju naučnici

BiH

Zukan Helez ponovo odbrusio Dodiku

Istaknuto

Gubitak ovog čula predstavlja rani znak Alzheimerove bolesti

Vijesti

Veliki diplomatski zaokret: Palestina dobila priznanje tri zapadne sile

Magazin

Simptomi koji pokazuju da pretjerujete u konzumiranju kafe

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]