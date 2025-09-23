U sistemu javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini postoje specijalizovane službe i stručnjaci koji provode programe otkrivanja, praćenja i liječenja tuberkuloze. Ipak, jedan od najvećih izazova ostaje pravovremena dijagnoza i dostupnost terapije za svakog pacijenta, uz podizanje svijesti građana o simptomima poput dugotrajnog kašlja, gubitka težine, noćnog znojenja i povišene temperature.

Nargile i rizik od širenja tuberkuloze

Šefica Odjeljenja za tuberkulozu i rezistentnu tuberkulozu Klinike za plućne bolesti i TBC „Podhrastovi“, prim. dr Danina Dohranović-Tafro, za Fenu je naglasila da stručnjaci bilježe porast broja oboljelih među mlađom populacijom, a jedan od razloga povezuje s učestalom upotrebom nargila.

– Zajedničko korištenje nargile, zbog slabog održavanja higijene i razmjene usnika, olakšava prijenos bakterije Mycobacterium tuberculosis i povećava rizik od širenja bolesti u zajednici – istaknula je dr. Dohranović-Tafro.

Podsjeća da je tuberkuloza izlječiva bolest ukoliko pacijent dobije pravovremenu dijagnozu i redovno provodi propisanu terapiju. Liječenje TBC-a traje šest mjeseci kada se radi o prvom obolijevanju, odnosno osam mjeseci u slučaju recidiva. Terapija je u javnim zdravstvenim ustanovama dostupna i besplatna, a pacijenti se prate kako bi se osiguralo potpuno izlječenje i spriječilo dalje širenje bolesti.

Tuberkuloza u BiH i značaj BCG vakcine

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis. Najčešće zahvata pluća, ali može pogoditi i druge organe poput mozga, bubrega ili kostiju. Prenosi se sitnim česticama koje oboljeli iskašljava, a rizik obolijevanja zavisi od zaraznosti uzročnika i otpornosti organizma. Najosjetljivije grupe su osobe u bliskom kontaktu s oboljelima, ljudi oslabljenog imuniteta, beskućnici, zatvorenici, migranti i djeca.

Iako se bilježi pad broja oboljelih u odnosu na ranije godine, tuberkuloza i dalje ostaje među vodećim zaraznim bolestima u svijetu i u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH incidencija trenutno iznosi oko 15 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok u cijeloj BiH ta stopa iznosi 24 na 100.000, što je i dalje znatno više nego u zemljama Evropske unije.

Stručnjaci naglašavaju važnost BCG vakcine, jer upravo visok obuhvat imunizacije kod djece sprječava razvoj najtežih oblika tuberkuloze.