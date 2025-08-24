Ljubavna priča Elmedine iz Tuzle i Dejana iz Prijedora koja je ganula čitav Balkan

Ljubavna priča Elmedine iz Tuzle i Dejana iz Prijedora ganula je mnoge i podsjetila na ljepotu zajedništva u kojem dobrotu prepoznajemo, a ne vjeru ili porijeklo.

Porodica Halilović iz Tuzle živi u kući u kojoj se jednako poštuju i Božić i Bajram. Milena i Bahrudin, svaki iz svoje vjere, odgojili su kćerke Emelu i Elmedinu da cijene ljubav i poštovanje, a ne granice.

Elmedina i Dejan upoznali su se na radnom mjestu u martu prošle godine. Vrlo brzo shvatili su da su jedno za drugo, mjesec kasnije vjerili su se, a u aprilu započeli zajednički bračni život. Podrška im je stizala sa svih strana, bez predrasuda i s ljubavlju, piše Žena.rs.

Danas žive u Velenju u Sloveniji, gdje Elmedina radi u kompaniji bijele tehnike, a Dejan kao majstor fasada. Večeri provode zajedno, smiju se i pronalaze toplinu doma. Praznike slave s radošću, Bajram, Božić i svoju slavu 9. januara, a porodice se okupljaju oko stola, uživaju u baklavi i ručku, u ozračju punom topline i prihvatanja.

Poseban odnos Elmedina ima sa svekrvom Veselkom, pun poštovanja i ljubavi. Emela, Elmedinina sestra, ističe da ova priča podsjeća da ljubav ne pita za prezime, vjeru, jezik ili običaje, već samo za iskrenost.

Njihove porodice spojile su se kao da su oduvijek bile jedna, osmijesi brišu granice, zagrljaji spajaju, a ljubav pobjeđuje.