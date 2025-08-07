MACHINA na Panonskim jezerima: Tuzla domaćin zvučno-duhovnog rituala “Folk:Tour 2025”

Tuzla će u subotu, 9. augusta 2025. godine, biti domaćin nesvakidašnjeg muzičkog događaja koji dolazi izvan okvira klasičnih koncertnih formi. Na Panonskim jezerima, tačno u 21:00 sat, svoj performans izvešće enigmatični muzički kolektiv [MACHINA], u okviru turneje [Folk:Tour 2025].

Ulaznice za ovaj jedinstveni događaj po cijeni od 15 KM mogu se kupiti na sam dan koncerta, a ulaz će biti omogućen kroz Istočnu kapiju (INA).

Prema najavi Ministarstva za Medije i Propagandu – Odjela za Soničnu Subverziju i Transpersonalne Fenomene – riječ je o događaju koji nosi oznaku “urgentnog upozorenja”, jer [MACHINA] dolazi s jasnim ciljem: rekalibracija kolektivne percepcije, zvučna destabilizacija ustaljenih oblika svijesti i promocija njihovog novog audio-manifesta „Folklor“.

Ovaj kolektiv, koji već godinama djeluje izvan tradicionalnih muzičkih okvira i čuva svoju anonimnost, poznat je po tome što ne nastupa – već izvodi obrede. Njihove performanse nazivaju “strukturiranim zvučnim liturgijama” koje brišu granice između realnog i duhovnog, između poznatog i onoga što se tek osluškuje negdje dublje – u čovjeku i prostoru.

Album „Folklor“, koji će biti predstavljen i u Tuzli, opisan je kao „akustički grimorij za postdigitalnu civilizaciju“, a kritičari govore o spoju haosa i preciznosti, empatije i stroge strukture, elektronske čistoće i sirovog osjećaja.

Iz Ministarstva upozoravaju da prisustvo ovom događaju može izazvati:

spontanu kolektivnu harmonizaciju svijesti

osjećaj duhovne rekonstrukcije

povremeni gubitak identiteta i ulazak u stanje duboke unutrašnje lucidnosti

u rijetkim slučajevima – potpunu duhovnu integraciju sa univerzumom

Zainteresovanima se savjetuje da se pripreme na sve, uz preporuke za neuro-senzornu purifikaciju i eliminaciju bilo kakvih očekivanja. Osobama koje se oslanjaju na klasične koordinate realnosti preporučuje se dodatni oprez – jer u svijetu [MACHINA]-e, stvarnost nije nešto što gledamo, već što slušamo, osjećamo i – transformišemo.