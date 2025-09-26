Malo poznato dugme u autu može vam spasiti život

Dok su vazdušni jastuci i ABS odavno poznati, mnogi vozači i dalje ne znaju da u vozilima postoji jedno dugme koje može spasiti život – SOS. Riječ je o eCall sistemu, obaveznom u svim novim modelima u EU od 2018. godine, koji se automatski aktivira pri teškom sudaru ili pritiskom na SOS dugme.

Njegova snaga je u brzini – odmah uspostavlja besplatan poziv na broj 112 i šalje hitnim službama tačnu lokaciju, vrijeme nesreće, broj vozila i smjer kretanja. – “Čak i ako su putnici bez svijesti, ekipe znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah reagovati”, navodi se u vodičima.

Osim kod sudara, dugme se može koristiti i kada neko u vozilu doživi srčani udar ili ako svjedočite nesreći. Za razliku od “bCall” opcije kod nekih proizvođača, koja služi za pomoć na putu kod kvara, SOS dugme je rezervisano isključivo za hitne situacije.

Brige o privatnosti nisu opravdane – sistem je potpuno neaktivan dok se ne aktivira sudarom ili pritiskom. Najčešće se nalazi kod unutrašnjeg retrovizora ili na komandnoj tabli, a testiranje nije potrebno jer svako paljenje vozila pokreće samodijagnostiku.