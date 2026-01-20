Maurizio Fronda od 21. januara preuzima komandu EUFOR-a

Na sjednici Političko-sigurnosnog odbora Evropske unije 5. oktobra 2025. godine odlučeno je da italijanski general Maurizio Fronda preuzme dužnost komandanta snaga EUFOR-a i operacije “Althea”. On će 21. januara naslijediti rumunskog generala Florina Barbua.

Fronda iza sebe ima niz angažmana u italijanskim Oružanim snagama i u NATO strukturama, a u njegovoj biografiji se posebno izdvaja komandovanje Operativnom grupom Victor u okviru misije ISAF u Afganistanu, nakon čega je odlikovan srebrnim krstom Croce d'Argento al Merito dell'Esercito.

Italijanski general, koji dolazi iz padobranskih jedinica, rođen je 2. maja 1969. godine u Terracini, a nakon završetka vojne akademije, poslije 13 godina službe radio je i kao instruktor na Vojnoj akademiji u Torinu. Od 2003. godine bio je angažovan u Generalštabu italijanske vojske, a u periodu 2013–2016 komandovao je 185. padobranskim pukom Folgore, dok je prije imenovanja na čelo EUFOR-a bio komandant 33. pješadijske divizije Acqui.

U okviru priprema za rotaciju, početkom mjeseca u bazu Butmir stigli su prvi italijanski helikopteri, kao dio planiranog dolaska snaga koje će popuniti rumunski kontingent.

Italija je u dosadašnjem toku operacije “Althea” dva puta bila na čelu misije, prvi put 2005–2006. godine, te drugi put 2008–2009. godine.