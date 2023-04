Mehić: Niska plaća, nemogućnost bavljenja željenim poslom, te korupcija najveći problemi mladih

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u suradnji s Vijećem mladih Grada Mostara (GM) provelo je projekt “Misli, uči, odluči i poruči”, a rezultati su pokazali da su najveći problemi mladih niska plaća, nemogućnost bavljenja onim čime žele, te korupcija i nepotizam.

Predsjednica udruženja “Dignitet” i koordinatorica navedenog projekta Edisa Demić kazala je kako su postignuti rezultati premašili očekivanja.

– Projekt je trajao devet mjeseci, a krenuo je obilježavanjem Međunarodnog dana mladih. Nakon toga pokrenuli smo istraživanje na osnovu kojeg smo dobili povratne informacije što je to što mlade zabrinjava i koja su to pitanja koja bi se trebala poboljšati kako bi se samim tim i njihov položaj u Mostaru poboljšao – kazala je Demić u razgovoru za Fenu.

U sklopu projekta napravljen je i priručnik te su realizirane 52 radionice.

– Priručnik je rezultat na osnovu kojeg smo organizirali radionice koje su rađene u sklopu dva modula. Veliki benefit je što ovaj dokument kasnije možemo koristiti za sve naše buduće radionice. Moduli su trajali duži vremenski period, uključivali su značajne teme poput “Zauzmi se za sebe”, “Kako napisati CV”, “Moje potrebe i ja”, a direktno je sudjelovalo 30 mladih. Nakon održanih modula, u suradnji s brojnim srednjim školama, neformalnim grupama iz Mostara i uz podršku županijskog Ministarstva obrazovanja i znanosti realizirali smo impozantan broj radionica, odnosno ukupno 52, što znači da je u ovaj projekt samo kroz edukaciju uključeno 770 mladih ljudi Mostara, dok je 618 mladih sudjelovalo u istraživanju. Ponosni smo na sve postignute rezultate – kazala je Demić.

Istaknula je kako je ovaj projekt dao jasniju sliku koji su to problemi s kojima se mladi najviše susreću i gdje djelovati da bi se njihov položaj unaprijedio.

– Mislim da je ovo jedan od rijetkih projekata koji ima tako visok broj direktnih sudionika. Također, za nas je jako važno da možemo reći da smo doprinijeli povezivanju i druženju mladih, rađanju novih prijateljstava. Projekt je formalno završen, ali nije završen u pravom smislu te riječi jer mladi to stečeno znanje mogu dijeliti dalje, stečena prijateljstva njegovati, a “Dignitet” i Vijeće mladih GM-a njihove su, da tako kažem, sigurne lokacije gdje uvijek mogu doći, potražiti savjet ili donijeti neku svoju inicijativu da im budemo na raspolaganju i da im pomognemo – naglasila je Demić.

Navela kako je zainteresiranost mladih za daljnje sudjelovanje na radionicama ovog tipa sto postotna.

– Također, neki od mladih imali su priliku po prvi put sudjelovati na ovakvim radionicama, takav pristup je njima neka nova dimenzija gdje uz zabavu uče i mi mislimo da je to jedan od najboljih načina da se osjećate prihvaćeno, da je to jako interaktivno, kreativno, a uz to učite, rastete i postajete dio zajednice. Nama mladi nisu broj, oni samo čekaju priliku, a mi ćemo se sigurno truditi – kazala je Demić.

Predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara Zaim Mehić naveo je kako su provedena istraživanja pokazala da su ključni problemi mladih niska plaća i nemogućnost bavljenja onim čime žele.

– Ovo istraživanje za nas je ključno jer na osnovu toga ćemo znati kojim putem krenuti u nastavku. Kao najveće problem mladi su naveli nisku plaću, nemogućnost bavljenja onim čime žele, te korupciju i nepotizam. Također, kada govorimo o tom zaposlenju i upisu na fakultet, kako su naši ispitanici bili u velikom broju i srednjoškolci, taj neki nedostatak profesionalne orijentacije kroz srednju školu da uputi mlade koji fakultet će upisati predstavlja veliki problem. Zbog toga dolazimo u situaciju da mladi upišu ono što nisu htjeli, ako završe fakultet ne rade to i mislim da je to jedan od problema zbog kojih imamo nedostatak određenih kadrova, a u isto vrijeme pretrpavanje nekih drugih kadrova – ustvrdio je Mehić.

Kao ostale najveće izazove mladi su identificirali i aktivnosti mogućeg zaposlenja, stjecanje financijske neovisnosti, te upis na fakultet.

Polaznik obuke, a kasnije i voditelj radionica Amar Obradović naglasio je kako mu je projekt “Misli, uči, odluči i poruči” bio od velikog značaja.

– Primarno sam se prijavio kao sudionik obuke koja se održala kroz dva tjedna i drago mi je da je udruženje “Dignitet” prepoznalo aktivne sudionike na tim modulima, pa sam tako dobio ponudu da sudjelujem kao voditelj radionica ovoga što sam prošao na obuci i to mi je bilo jako drago čuti, ali i vidjeti da postoje neka udruženja u Mostaru, ili BiH, koja brinu o mladima – kazao je Obradović.

Dodaje kako je ovaj projekt nešto što treba biti zvijezda vodilja i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.

– Kroz radionice i projekt općenito vidjeli smo da mladi žele otići iz BiH zbog gorućih problema poput nezaposlenosti, financijske neovisnosti, te korupcije i nepotizma, a ne zato što im možda ovdje nije lijep ambijent. Mislim da mi kao grad i kao država moramo potaknuti osobe koje mogu da i promjene to stanje. Mislim da je ovaj projekt nešto što nama treba inače jer je ovo bila neka vrsta neformalnog obrazovanja, učili smo o nekim stvarima i temama koje nam trebaju da znamo kako ćemo dobiti posao kad završimo neku školu ili fakultet, a ne samo da upadnemo na tržište rada i ne znamo kako se ponuditi poslodavcima – naveo je Obradović.

Vrijednost ovog projekta je 17.102 marke, a provodio se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji financira Europska unija, sufinancira Grad Mostar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).