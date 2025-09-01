Banovići domaćin muzičkog festivala “Melodije Litve ‘25”

Banovići će od 8. do 10. septembra biti u znaku muzike i dobre atmosfere, jer se na gradskom trgu održava drugo izdanje festivala “Melodije Litve”, u organizaciji udruženja Cult B. Festival okuplja mlade, neafirmisane umjetnike, ali i iskusne muzičare iz Banovića, Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj manifestacije je da pruži podršku talentovanim izvođačima i ponudi im priliku da svoje umijeće predstave pred publikom, dok posjetiocima donosi bogat i raznovrstan program. Ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan, a početak programa sva tri dana zakazan je za 20 sati.

Prvog dana festivala održava se Dječiji festival “Djeca pjevaju hitove”, dok je drugi dan rezervisan za takmičenje mladih izvođača zabavne muzike u okviru večeri pod nazivom “Melodije Litve”. Treća festivalska večer donosi revijalni program uz koncert banovićke rock grupe Domavia, koja će predstaviti svoj novi album “Sve što prećutiš”.

Organizatori ističu da ovim festivalom grade tradiciju koja prevazilazi lokalne okvire.

„Održavanjem drugog izdanja festivala ‘Melodije Litve’ stvaramo temelj kulturnog identiteta Banovića, a manifestacija već sada okuplja učesnike iz cijele BiH. Naša vizija je da festival raste iz godine u godinu, da privlači sve veći broj posjetilaca i postane prepoznatljiv događaj na kulturnoj sceni zemlje. Banovići su oduvijek bili rasadnik muzičkih talenata, a ovim festivalom želimo to dodatno potvrditi i podijeliti sa širom publikom“, poručili su organizatori.

Festival “Melodije Litve ‘25” donosi tri večeri muzike, druženja i pozitivne energije, čime Banovići ponovo potvrđuju svoje mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine.