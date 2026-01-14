Banovići: Smanjuju se takse za poduzetnike, povećavaju za kladionice

Arnela Šiljković - Bojić

Općinsko vijeće Banovići održalo je 13. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Budžet Općine Banovići za 2026. godinu u iznosu većem od 21 milion KM, što je ocijenjeno kao najveći budžet u historiji općine.

Prema informacijama iz Općinskog vijeća, budžet je usvojila nova većina koju čine vijećnici PDA i nezavisna vijećnica Melisa Golić. Uz budžet su navedene i mjere koje se planiraju provoditi tokom 2026. godine, među kojima su nabavka novog sanitetskog i vatrogasnog vozila, smanjenje taksi za poduzetnike, povećanje taksi za kladionice, te aktivnosti usmjerene na privlačenje investitora u poslovnoj zoni.

Istaknuto je i da su planirana kapitalna ulaganja, uz već ugovorena sredstva u iznosu većem od dva miliona KM, kao i obezbjeđenje javnog prijevoza građana iz mjesnih zajednica. Posebno je izdvojen amandman nezavisne vijećnice Melise Golić kojim je povećan iznos sredstava namijenjenih sportu mladih, uz obrazloženje da bi to trebalo poboljšati uslove rada sportskih kolektiva i rasteretiti roditelje.

Na sjednici je razmatrano i usvojeno osam tačaka dnevnog reda koje su, pored budžeta i odluke o njegovom izvršenju, obuhvatile program rada općinskog načelnika, odluke iz oblasti komunalnih taksi, imovinsko-pravnih odnosa, prodaje i zakupa zemljišta, te raspisivanje javnih oglasa za imenovanja u javnim preduzećima i ustanovama.

