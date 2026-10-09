Mentalno zdravlje sve je izraženiji javnozdravstveni izazov, a potreba za prevencijom, stručnom podrškom i otvorenim razgovorom bila je u središtu Desetih jubilarnih tuzlanskih dana psihologije, održanih danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je organizovana pod motom „Mentalno zdravlje za zajedničko dobro“, s posebnim fokusom na mentalno zdravlje nastavnika i pritiske s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Jubilarno izdanje konferencije okupilo je stručnjake iz oblasti psihologije, predstavnike obrazovnih institucija i međunarodnih organizacija, s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja odgovora na izazove koji se odnose na mentalno zdravlje pojedinca i društva.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Sead Nazibegović istakao je značaj organizacije ovakvih događaja i kontinuirane podrške aktivnostima koje doprinose razvoju stručnog dijaloga.

„Nama je zadovoljstvo što možemo dati doprinos organizaciji jednog ovakvog događaja. Ono što želimo i čemu svaki put težimo jeste pružiti podršku ovakvim aktivnostima“, kazao je Nazibegović.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da konferencija treba ponuditi konkretne smjernice za prevenciju problema mentalnog zdravlja, ali i unapređenje položaja nastavnika.

„Intencija je da ova konferencija ponudi odgovore na određena pitanja, prije svega na koji način raditi na prevenciji ovog problema, kako ojačati položaj nastavnika, ali i generalno, na koji način pristupiti ovom segmentu“, rekao je Omerović.

Mentalno zdravlje nastavnika pod pritiskom svakodnevnih obaveza

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, približno svaka osma osoba u svijetu živi s nekim mentalnim poremećajem. Ovaj podatak ukazuje na razmjere problema koji pogađa različite generacije i profesije, uključujući i zaposlene u obrazovanju.

Predsjednik Društva psihologa Federacije BiH Elvis Vardo upozorio je da mentalne poteškoće predstavljaju rastući javnozdravstveni i društveni problem, od kojeg nije izuzeto ni bosanskohercegovačko društvo.

Posebno je izdvojio nastavničku profesiju, koja se ubraja među zanimanja s visokim intenzitetom stresa. Od nastavnika se očekuje da prenose znanje, odgajaju, motivišu i razumiju učenike, dok se njihovom vlastitom psihološkom opterećenju često ne posvećuje dovoljno pažnje.

Upravo zbog toga jedan od ciljeva ovogodišnjih Tuzlanskih dana psihologije jeste otvoriti prostor za razgovor o uslovima rada nastavnika, prevenciji profesionalnog sagorijevanja i načinima pružanja podrške zaposlenima u obrazovanju.

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović istakao je da je jedan od zadataka Zavoda povezivanje osnovnih i srednjih škola s organizatorima konferencije kako bi što veći broj nastavnika i stručnih saradnika mogao učestvovati u razgovorima o ovim temama.

„Interesovanje se već do sada pokazalo kao izuzetno dobro, što nam daje jednu zadaću za ubuduće, da ovakve i slične događaje moramo češće prakticirati“, kazao je Numanović.

Podršku aktivnostima pružio je i British Council u Bosni i Hercegovini, čija je direktorica Amila Karavdić istakla da ova organizacija na globalnom nivou podržava nastavnike različitih obrazovnih profila.

„Drago mi je da smo jutros uspjeli otvoriti jednu jako važnu temu i razgovarati o nečemu što vrlo često zaboravljamo, a to je pod kolikim je pritiskom nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama“, kazala je Karavdić.

O mentalnom zdravlju govori se otvorenije nego ranije

Iako su predrasude prema osobama koje se suočavaju s mentalnim poteškoćama i dalje prisutne, stručnjaci primjećuju pozitivne promjene u odnosu društva prema ovoj temi.

Predsjednik Društva psihologa FBiH Elvis Vardo smatra da je tokom prethodnih godina napravljen pomak u smanjenju stigme koja prati razgovor o psihološkim problemima i traženje stručne pomoći.

„O mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili ranije. Donekle smo uspjeli smanjiti tu negativnu stigmu oko same tematike, tako da traženje pomoći danas izaziva nešto manji otpor, odnosno manji osjećaj stida ili srama nego što je to bio slučaj ranije“, istakao je Vardo.

Učesnici konferencije ukazali su na potrebu da otvoren razgovor o mentalnom zdravlju prati i razvoj dostupnih oblika stručne podrške. Posebna pažnja posvećena je preventivnim programima, jačanju položaja nastavnika i mogućnosti da zaključci stručnih skupova posluže kao osnova za unapređenje javnih politika u obrazovnom sistemu.