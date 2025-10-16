Miješanje guma različitih proizvođača: Šta je dozvoljeno, a šta nije

Prednje i zadnje automobilske gume troše se različito, a preporuka je da se mijenjaju svakih 40.000 kilometara, iako ta cifra zavisi od vrste gume, načina korištenja i održavanja.

Zbog cijene, vozači se često odlučuju na kombinovanje guma različitih proizvođača. Postavlja se pitanje: Mogu li se gume različitih marki “miješati”?

Zakonom, kako navodi Jutarnji list, to nije zabranjeno sve dok dubina gaznog sloja ne padne ispod zakonskog minimuma od 1,6 milimetara (4 milimetra u BiH).

Međutim, ako mijenjate samo dvije gume, one moraju ispunjavati određene uslove. Gume na istoj osovini moraju biti identične po marki, modelu, dimenzijama, indeksu nosivosti i brzine, kategoriji (ljetne, zimske, za sva godišnja doba) i konstrukciji. Također, moraju imati iste tehničke specifikacije.

Stručnjaci upozoravaju da, iako je miješanje dozvoljeno, to nije preporučljivo iz bezbjednosnih razloga.

Svaka guma reaguje drugačije, što može negativno uticati na prianjanje, kočenje, trošenje i stabilnost, posebno u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Što se tiče kombinovanja ljetnih i zimskih guma, zakonski nije zabranjeno, ali se ne preporučuje.

Ako nemate izbora, Michelin savjetuje da se ljetne gume postave naprijed, a zimske ili cjelogodišnje nazad, kako bi se poboljšalo prianjanje i smanjila mogućnost proklizavanja.