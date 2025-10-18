Ministar trgovine Hasičević: Neradna nedjelja nije privilegija, nego pravo radnika

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević poručio je na Kongresu Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH da je uvođenje neradne nedjelje i neradnih praznika jedno od najvažnijih dostignuća u proteklom periodu. Naglasio je da ovo pravo nije došlo slučajno, već kao rezultat uporne i dosljedne borbe radnika, sindikata i Federalnog ministarstva trgovine.

„Zajedničkim snagama izborili smo se za neradnu nedjelju – i Sindikat, i Ministarstvo, i poslodavci, i potrošači. Neradna nedjelja nije privilegija, to je pravo! Zajedno smo ovo izborili, zajedno ćemo i obraniti. I nećemo stati na ovome, nastavljamo borbu za radnička prava, za bolje uslove rada i veće plate, i u tome nas neće niko spriječiti“, izjavio je ministar Hasičević.

Odbacio je tvrdnje da je zabrana rada nedjeljom negativno uticala na sektor trgovine, ističući da podaci pokazuju suprotno – trgovina u Federaciji BiH bilježi rast i stabilnost.

„Govorili su da će hiljade radnika ostati bez posla, da će budžet oslabiti i da će se promet preliti u drugi entitet, ali to se nije dogodilo. Naprotiv, promet u trgovini u prvih osam mjeseci veći je za gotovo 10 milijardi KM, trgovci zapošljavaju nove radnike, a službeni podaci svakodnevno demantuju kritičare. Trgovina ne propada kad radnik odmara, nego kad radnik ‘izgori’ na poslu“, naglasio je Hasičević, prema saopštenju Federalnog ministarstva trgovine.

Ministar je dodao da su dostojanstvo radnika i njihova prava temelj svake pravedne i stabilne ekonomije.

„Nema tog profita koji može biti važniji od toga da majka sa svojom djecom provede nedjelju, da otac nedjeljom ruča sa porodicom. Dan sa porodicom i dostojanstvo radnika nemaju cijenu“, poručio je Hasičević.

Istakao je da će Federalno ministarstvo trgovine, zajedno sa Sindikatom, nastaviti da radi na jačanju radničkih prava, pravednim platama, sigurnim ugovorima i boljim uslovima rada, dodajući da „država mora biti partner radniku, a ne nijemi posmatrač“.

Predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, Mersiha Beširović, podsjetila je na dugogodišnju borbu sindikata da radnici u trgovini dobiju pravo na neradnu nedjelju i praznike.

„Dugo smo se borili da ostvarimo pravo na dan odmora kao i drugi sektori. Nakon 20 godina borbe, sada smo konačno uspjeli. Sada imamo potvrdu da naša borba nije bila uzaludna i da ima nade za pravednije društvo kada su pravi ljudi, koji imaju znanja i razumijevanja, na pravim funkcijama“, kazala je Beširović.