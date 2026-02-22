Dirljiv oproštaj radnika Koksare: “Djed je ovdje zaradio penziju, babo također”

Emotivna poruka jednog radnika Koksare, koji je danas 22. februara 2026. godine završio svoj posljednji radni dan, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. U oproštajnom tekstu, uz fotografije iz fabrike, podsjetio je na porodičnu povezanost s ovim kolektivom i godine provedene u teškim uslovima rada.

„To bi bilo to 2011–2026… Hvala Koksaro. Naše zadnje fotografije“, započeo je svoju poruku, navodeći da odlazi “pun uspomena”.

Ističe da je Koksara bila mnogo više od radnog mjesta. „Djed je zaradio penziju, babo također… Sve što posjedujemo bilo je od ove fabrike, bila nam je kao član porodice“, napisao je, dodajući da je i sam kroz rad u fabrici stekao godine radnog staža.

Osvrnuo se i na uslove rada: „Bilo je dana kada je bilo teško, vruće, prašnjavo, otrovno ali i lijepo… Da te nije bilo danas ne bih imao dana staža.“

Naglasio je da je ovo prvi put da napušta nešto što je započeo, a da to ne završava do kraja. „Ovdje penziju neću zaraditi… Ali, ako Bog da, negdje hoću“, poručio je.

U poruci je uputio selame kolegama i penzionisanim radnicima, poželjevši im zdravlje i sreću, ali i iznio oštre kritike na račun onih koji su, kako navodi, doveli fabriku u sadašnje stanje.

„Za ove što su doveli ovu fabriku do ovog stanja nemam mnogo riječi, u ovom je sve jasno – “Vi ne volite svoj narod i svoju zemlju”, stoji u objavi.

U nastavku se obratio i političkim strukturama, uz poruku da je, kako navodi, „normalnim ljudima jasno šta radite i kako igrate“, te da će, kako kaže, „kad-tad narod shvatiti igru“.

„Mene bi bilo stid da pokvarim 10 metara puta, a da se ne vratim i ne popravim to, a vas nije stid da srušite fabriku“, napisao je, navodeći i probleme poput odlaska mladih, korupcije i urušavanja sistema.

Poruku završava riječima nade: „Sat otkucava… Ovo je samo prekretnica. Uskoro, ako Bog da, šaljem fotografiju u novom radnom odjelu.“

Njegov oproštaj još jednom je otvorio pitanje sudbine industrijskih pogona i radnih mjesta, ali i snažne emotivne veze koju generacije radnika vežu za fabrike u kojima su proveli radni vijek.