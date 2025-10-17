Ministarstvo trgovine FBiH upozorilo na neopravdano poskupljenje peleta, najavljene stroge kazne za prekršitelje

Jasmina Ibrahimović
Cijene peleta i briketa naglo porasle, građane čeka skuplja sezona grijanja
FOTO: RTV Slon

Federalno ministarstvo trgovine upozorilo je u petak na neopravdano i spekulativno povećanje cijena peleta za grijanje na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, ističući da su cijene proizvodnih komponenti i troškovi prerade ostali nepromijenjeni.

Iz Ministarstva navode da su, usprkos stabilnim ulaznim troškovima, zabilježeni slučajevi povećanja cijena, što predstavlja nezakonit pokušaj ostvarivanja ekstraprofita u sezoni povećane potražnje.

Federalno ministarstvo trgovine, u suradnji s nadležnim inspekcijskim organima, pokrenulo je pojačane kontrole s ciljem utvrđivanja eventualnih povreda Zakona o kontroli cijena i drugih propisa.

„Svi subjekti koji budu zatečeni u spekulativnom formiranju cijena, neprijavljivanju promjena cijena ili uskraćivanju podataka nadležnim organima, bit će strogo sankcionirani, uključujući novčane kazne, zabranu obavljanja djelatnosti i druge zakonom propisane mjere“, poručuju iz Federalnog ministarstva trgovine.

Građanima je upućen poziv da prijave svaki slučaj naglog i neosnovanog povećanja cijena peleta tržišnim i inspekcijskim organima, uz napomenu da je zaštita potrošača i osiguranje fer tržišnih uvjeta prioritet Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva trgovine.

Kako bi se pronašla rješenja za stabilizaciju tržišta, federalni ministar trgovine Amir Hasičević najavio je sastanak s proizvođačima peleta početkom idućeg tjedna. Ministarstvo je pozvalo sve proizvođače i distributere da se ponašaju odgovorno i poštuju zakonske propise, uz upozorenje da će protiv onih koji pokušaju profitirati na štetu građana biti poduzete rigorozne mjere.

