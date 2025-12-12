Ministarstvo zdravstva TK objavilo poziv za izbor ili promjenu izabranog doktora

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv osiguranim licima za izbor ili promjenu izabranog doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Poziv je objavljen na osnovu važećeg pravilnika koji reguliše način ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora u Tuzlanskom kantonu.

Izbor doktora porodične medicine ili stomatologije vrši se popunjavanjem Izjave o izboru doktora, koju osigurano lice preuzima direktno u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati. Pravo na promjenu izabranog doktora moguće je ostvariti nakon isteka najmanje jedne godine od dana prethodnog izbora, također popunjavanjem odgovarajuće izjave u ordinaciji novog izabranog doktora.

Iz Ministarstva zdravstva TK pojašnjavaju da se izbor, odnosno promjena izabranog doktora može izvršiti samo kod doktora koji ima manji broj opredijeljenih osiguranih lica u odnosu na maksimalni broj propisan standardima i normativima obaveznog zdravstvenog osiguranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Popunjene izjave izabrani doktor dostavlja nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, prema mjestu sjedišta doma zdravlja u kojem je doktor zaposlen ili prema sjedištu ordinacije privatne prakse, ukoliko je riječ o ugovornom zdravstvenom radniku.

Osigurano lice, u pravilu, bira doktora u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj ordinaciji prema mjestu prebivališta, a izbor važi za period od najmanje jedne godine.

Poziv se odnosi na sva osigurana lica u Tuzlanskom kantonu koja žele prvi put izabrati svog doktora ili iskoristiti zakonsko pravo na promjenu izabranog doktora u skladu sa propisanim uslovima.