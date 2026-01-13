Specijalizacije i subspecijalizacije u TK: Predložen plan za 2026. godinu

Specijalizacije i subspecijalizacije u TK za 2026. godinu u fokusu su prijedloga koji je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uputilo Federalnom ministarstvu zdravstva, a riječ je o ukupno 76 specijalizacija i 27 subspecijalizacija za zdravstvene radnike angažovane u javnim ustanovama na području kantona.

Zahtjev je, prema navodima iz resornog ministarstva, nastao na osnovu potreba koje su javne zdravstvene ustanove dostavile Ministarstvu zdravstva TK. U tom paketu najviše je planirano za JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su predviđene 43 specijalizacije i 27 subspecijalizacija. Federalno ministarstvo zdravstva će, na osnovu dostavljenog prijedloga, izraditi godišnji plan specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova za ustanove sa područja TK.

Ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović pojasnila je da kantonalno ministarstvo prikuplja podatke o potrebama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ u Gračanici, kao i svih 13 domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, nakon čega se objedinjeni zahtjevi prosljeđuju Zavodu za javno zdravstvo, potom i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Nakon dobijanja saglasnosti, zahtjev se šalje Federalnom ministarstvu zdravstva.

Broj specijalizacija i subspecijalizacija koje se odobravaju uslovljen je standardima i potrebama zdravstvenog sistema, kao i procjenama kadrovskih kretanja, uključujući i broj zdravstvenih radnika koji odlaze u penziju.

Bećirović je podsjetila i da su konkursi za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija javni, te da se mogu prijaviti svi koji ispunjavaju propisane uslove. Iz Ministarstva zdravstva TK očekuju kontinuitet u dodjeli specijalizacija, kako bi zdravstveni sistem na području kantona mogao nesmetano funkcionisati i u narednom periodu.

Podaci iz ranijih godina pokazuju da je tokom prošle godine na području Tuzlanskog kantona odobreno ukupno 76 specijalizacija u dva turnusa i šest subspecijalizacija, dok su u 2024. godini dodijeljene 43 specijalizacije.

