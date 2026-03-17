Napetosti u zdravstvu TK: Sindikat reagovao na izjave ministrice

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine dao je punu podršku članovima iz Tuzlanskog kantona u borbi za, kako navode, dostojanstvena prava doktora, nakon što su uslijedile reakcije na izjave ministrice zdravstva TK.

U saopćenju za javnost sindikat navodi da izjava ministrice doktorice Bećirović predstavlja „duboko razočaravajući i uvredljiv stav“ prema ljekarima, koji, kako ističu, svakodnevno nose teret zdravstvenog sistema. Posebno problematičnim ocjenjuju poruke u kojima se, prema njihovom tumačenju, umanjuje značaj profesije i relativiziraju problemi sa kojima se suočavaju zdravstveni radnici.

Iz sindikata podsjećaju da plata doktora specijaliste, prema njihovim navodima, ne pokriva ni osnovnu potrošačku korpu, naglašavajući da se radi o profesiji koja podrazumijeva dugogodišnje školovanje, visoku odgovornost i donošenje odluka o ljudskim životima. Ocjenjuju i da je izjava da „ljekare zanimaju samo plate“ pokušaj skretanja pažnje sa, kako tvrde, suštinskog problema – dugogodišnjeg zanemarivanja zdravstvenog sektora.

U saopćenju se dodatno ističe da je zabrinjavajuće prebacivanje odgovornosti za proteste na same doktore, uz poruku da su na ulici, kako navode, zbog ignorisanja njihovih zahtjeva. Sindikat naglašava da ostaje otvoren za dijalog, ali uz međusobno poštovanje i spremnost za rješavanje problema.

Poruka ministrice i Vlade TK

Iz Vlade Tuzlanskog kantona jučer su odbacili tvrdnje Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, ocjenjujući ih neutemeljenim i suprotnim stvarnom stanju u zdravstvenom sistemu.

Na konferenciji za medije istaknuto je da je aktuelna Vlada zaključila važeći Kolektivni ugovor sa sindikatom, koji se primjenjuje od juna 2024. godine i važi do juna 2027. godine. Iz Vlade poručuju da nije riječ o uskraćivanju prava na pregovore, nego o obavezi da se otvorena pitanja rješavaju u okviru postojećeg ugovora i zakonskih procedura.

Naglašeno je i da se u proteklom periodu pregovaralo o sporazumu o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora, koji je drugi reprezentativni sindikat u zdravstvu prihvatio. Time je, kako navode, omogućeno povećanje plata svim zaposlenima u zdravstvu u prosjeku oko 10 posto, za što je u Budžetu TK za 2026. godinu osigurano 19 miliona KM.

Iz Vlade su istakli da taj sindikat okuplja većinu zaposlenih u zdravstvu, uključujući i ljekare, te doveli u pitanje razloge nezadovoljstva dijela struke. Također su naglasili da su ljekari, zbog linearnog povećanja, dobili nominalno najveće iznose povećanja plata, odbacujući tvrdnje da su oštećeni.

Kada je riječ o zahtjevima za dodatnim usklađivanjem koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste, iz Vlade navode da to pitanje nije bilo predmet trenutnog sporazuma, nego da je planirano za naredni pregovarački ciklus.

Uz to, naglašavaju da se ulaganja u zdravstvo ne odnose samo na plate, već i na zapošljavanje mladih ljekara, specijalizacije, medicinsku opremu i zdravstvene ustanove. Podsjećaju da je u prethodnom periodu finansiran angažman 110 doktora medicine, te da su planirani dodatni angažmani, kao i desetine specijalizacija i subspecijalizacija.

Iz Vlade su poručili da ostaju otvoreni za dijalog, ali da neće prihvatiti, kako navode, iskrivljavanje činjenica i predstavljanje interesa jedne grupe kao interesa kompletnog zdravstvenog sistema.

Aktuelna situacija u Tuzlanskom kantonu i dalje je obilježena suprotstavljenim stavovima, dok su protesti ljekara u fokusu javnosti.