Ljekari iz Tuzlanskog kantona Vladi uputili ultimatum: Ako nema dogovora, slijedi totalni štrajk

Drugog dana masovnih protesta na Trgu slobode u Tuzli, doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona uputili su, kako navode, posljednje upozorenje Vladi TK. Iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK poručuju da su nezadovoljni odnosom vlasti prema zahtjevima ljekara te upozoravaju da bi, ukoliko ne dođe do dogovora, mogli pokrenuti totalni štrajk.

U saopćenju navode da pokušaji vlasti da situaciju smire najavama ulaganja u opremu i jednokratnim pomoćima ne rješavaju suštinski problem.

Predsjednica Sindikata, prof. dr. Elvira Konjić, istakla je da se borba ljekara ne odnosi samo na plate, već na očuvanje zdravstvenog sistema.

„Vlada misli da nas može umiriti novcem. Grdno se varaju. Nama niko ne daje našu platu, mi smo je zaradili. Mi se borimo da naši sugrađani s minimalnim penzijama i primanjima ne ostanu bez ljekara. Doktori uvijek imaju alternativu – jednu, tri ili pet njih – ali građani Tuzlanskog kantona nemaju drugu opciju osim javnog zdravstva koje ova Vlada svojim odlukama sistemski urušava“, poručila je Konjić.

Predsjednik Skupštine Sindikata dr. Mirsad Šljivić upozorio je na odlazak ljekara iz kantona, navodeći da sve veći broj stručnjaka napušta zdravstveni sistem zbog boljih uslova rada.

„U samo dva mjeseca izgubili smo osam specijalista“, rekao je Šljivić, dodajući da mnogi ljekari odlaze u Sarajevo, Zenicu ili u inostranstvo, gdje su primanja veća i do 30 posto.

Sindikat traži hitno usklađivanje koeficijenata stručnosti sa ostatkom Federacije BiH. Kako navode, njihovi zahtjevi podrazumijevaju koeficijent 5.20 za doktore medicine i stomatologije, 6.00 za specijaliste te 6.20 za subspecijaliste, dok Vlada TK, prema njihovim riječima, nudi nešto niže iznose.

U Sindikatu ističu da razlika u koeficijentima, iako finansijski nije velika, predstavlja važno pitanje priznavanja stručnosti.

Ljekari su Vladi TK uputili i ultimatum, navodeći da će, ukoliko se do ponedjeljka ne postigne dogovor, pokrenuti zakonske procedure za naredne korake.

To, između ostalog, uključuje raskid postojećeg kolektivnog ugovora i pokretanje totalnog štrajka, kao i druge oblike štrajka koje, kako navode, vlast ne može zabraniti.

„Naše šutnja i kooperativnost ste shvatili kao slabost. Više ne šutimo. Vi ste ti koji poduzimate korake da urušite zdravstveni sistem koji smo mi decenijama gradili. Dođite da se dogovorimo, jer ako nas gurnete u štrajk, to će biti vaš konačni poraz pred građanima“, poručila je Konjić.

Iz Sindikata navode da očekuju konkretne poteze vlasti i poručuju da je vrijeme za rješenja, a ne, kako ističu, za „milostinju“.