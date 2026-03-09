Ljekari traže ujednačavanje koeficijenata plata sa drugim kantonima

Nedžida Sprečaković
Foto: Fena/ Arhiva

Ujednačavanje koeficijenata plata u Tuzlanskom kantonu sa koeficijentom u drugim kantonima u FBiH, osnovni je zahtjev Sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji upozorava da dugogodišnje ignorisanje ovog pitanja dodatno pogoršava stanje u zdravstvenom sistemu i ubrzava odlazak stručnog kadra iz javnog zdravstva.

Iz Sindikata poručuju da se nalaze u situaciji u kojoj, umjesto unapređenja statusa doktora i razvoja zdravstvenog sistema, moraju tražiti rješenja koja su u većini drugih kantona već odavno uređena. Kako navode, njihov ključni zahtjev je ujednačavanje koeficijenata plata u Tuzlanskom kantonu sa koeficijentima koje imaju doktori u drugim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se konačno priznao stvarni obim posla, odgovornost i složenost rada koji svakodnevno obavljaju.

Sindikat ističe da doktori u Tuzlanskom kantonu rade deset sati mjesečno više nego njihove kolege u drugim kantonima, dok su koeficijenti za obračun plata i dalje niži nego u Sarajevskom i Zeničko dobojskom kantonu. U tim kantonima povećanje plata već je realizovano, a uskoro se očekuju i novi pregovori o dodatnim povećanjima.

Takva razlika u odnosu prema ljekarima, kako upozoravaju iz Sindikata, predstavlja ozbiljnu nepravdu i dodatno demotiviše zdravstvene radnike koji već rade u uslovima nedostatka kadra i velikog opterećenja.

Poseban problem predstavlja i odlazak ljekara iz zemlje. Prema podacima Sindikata, u posljednjih pet godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 1.200 doktora, dok u Tuzlanskom kantonu već sada nedostaje oko 200 specijalista za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Zbog toga iz Sindikata upozoravaju da je ujednačavanje koeficijenata plata u Tuzlanskom kantonu nužan korak kako bi se zaustavio odlazak medicinskog kadra i očuvala stabilnost javnog zdravstva. Naglašavaju da ne traže veće plate od kolega u drugim kantonima, već samo korekciju koeficijenata koja bi njihove plate približila platama doktora u drugim dijelovima Federacije BiH.

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona upozorio je da bi nastavak ovakve politike mogao imati ozbiljne posljedice po funkcionisanje zdravstvenog sistema i dostupnost zdravstvene zaštite građanima.

Kako bi javnost upoznali sa stanjem u zdravstvu, najavili su i proteste koji će biti održani u Tuzli 13. i 14. marta. Navode da će protesti biti organizovani tokom vikenda kako bi se izbjegle posljedice po pacijente, a učestvovat će samo ljekari koji tog dana nisu u radnoj obavezi.

