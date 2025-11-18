Mirna šetnja za Aldinu Jahić biće održana danas u Kalesiji, kao dostojanstven odgovor na femicid koji je potresao cijelu zajednicu i ponovo otvorio pitanje sigurnosti žena. Okupljanje je zakazano za 16 sati na platou ispred BKC Alija Izetbegović, gdje će građani imati priliku da odaju počast Aldini i podignu glas protiv nasilja koje odnosi živote.

Udruženja, aktivistice i građani poručuju da se sutra i svakog narednog dana ne ustaje samo zbog jednog imena nego zbog svih neizgovorenih vapaja, zbog straha koji godinama prati žene i zbog djevojčica koje zaslužuju odrastati u prostoru slobode i poštovanja. Istaknuto je da je Aldini oduzet život, ono što niko nema pravo dirati, i upravo zbog toga se organizuje mirno okupljanje koje treba biti jasan znak da društvo više ne pristaje na šutnju.

U objavama organizatora naglašeno je da se okupljaju sve majke koje djecu uče kako da prežive umjesto kako da žive, sve žene koje šute da ne bi izazvale nasilje, ali i svi oni koji odbijaju opravdanja počinilaca i pokušaje relativizacije zločina. Posebno upozoravaju na to da su upravo oni koji opravdavaju nasilje često osobe koje odgajaju nove generacije, što predstavlja opasnost i za sadašnjost i za budućnost.

Mirna šetnja za Aldinu Jahić treba biti trenutak u kojem zajednica stoji zajedno, mirno ali glasno, za svaku ženu koja se boji, za svaku koja nije dočekala pomoć i za svaku koja se još bori. Organizatori pozivaju građane da dođu, da svojim prisustvom pokažu solidarnost i da njihov zajednički glas bude snažniji od šutnje koja je godinama pratila žrtve nasilja.