Nakon požara koji je izbio u utroak u večernjim satima u Domu penzionera Tuzla, postavlja se pitanje kako će se dalje organizovati smještaj i briga o korisnicima, te ko je nadležan za ovu ustanovu. Dok su povrijeđeni korisnici zbrinuti u bolnici, istraga o uzroku požara još traje.

„Na Klinici za plućne bolesti, koliko sam ja vidjela, ima pet ili šest osoba koje će tu biti do daljnjeg, dok se ne osposobe da se mogu vratiti u svoje prvobitno stanje,“ izjavila je Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona.

Iz Ministarstva zdravstva potvrđuju da su svi povrijeđeni pod stalnim nadzorom ljekara, ali i pojašnjavaju da ovo ministarstvo nema direktne nadležnosti nad radom domova penzionera.

Dušanka Bećirović
Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva TK

„Ministarstvo zdravstva nema nikakve ingerencije nad centrima ili domovima penzionera, odnosno ustanovama za smještaj starih i nemoćnih osoba. Odobrenja za rad i nadležnost nad tim ustanovama ima Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Otkako sam na ovoj funkciji, gotovo tri godine, niko se nije žalio ni na Dom penzionera u Tuzli, niti na bilo koji drugi dom za smještaj starih i nemoćnih,“ dodala je ministrica Bećirović.

Domovi ove vrste spadaju u sistem socijalne zaštite, pa su odobrenja za rad i nadzor u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Nakon požara, resorno ministarstvo najavljuje konkretne poteze i provjere u svim ustanovama ovog tipa.

Fadil Alić
Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

„Resorno ministarstvo nema predviđena sredstva za ovakve situacije, ali institucije kantona imaju i mogu odgovoriti na sve zahtjeve Grada Tuzle i Javne ustanove Dom penzionera, u smislu sanacije i svega što je neophodno, a čime kantonalne institucije raspolažu. Svi raspoloživi resursi stavljeni su na raspolaganje ukoliko se ukaže potreba za eventualno izmještanje štićenika,“ rekao je Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

I dok nadležni najavljuju kontrole i mjere sigurnosti, u Domu penzionera Tuzla i dalje borave korisnici koji nisu bili direktno pogođeni požarom. Među njima su i oni koji tvrde da se u javnosti često stvara pogrešna slika o uslovima i radu osoblja.

„Mi smo dali sebe sto posto da našem tati napravimo ugođaj u sobi, da mu bude kao kod kuće. Smatram da bi se i djeca trebala malo više založiti za uslove. U bilo kojem domu nije savršeno, ali mi smo tri godine tu i zadovoljni smo,“ kaže Snježana Karamehmedović, kćerka štićenika Doma penzionera Tuzla.

U Domu penzionera u Tuzli život se polako vraća uobičajenom ritmu. Dok se čeka završetak istrage i najavljene provjere, porodice korisnika poručuju da je najvažnije da stariji imaju pažnju, sigurnost i ljudski odnos – bez obzira na to gdje borave.

