Nakon požara koji je izbio u utroak u večernjim satima u Domu penzionera Tuzla, postavlja se pitanje kako će se dalje organizovati smještaj i briga o korisnicima, te ko je nadležan za ovu ustanovu. Dok su povrijeđeni korisnici zbrinuti u bolnici, istraga o uzroku požara još traje.

– „Na Klinici za plućne bolesti, koliko sam ja vidjela, ima pet ili šest osoba koje će tu biti do daljnjeg, dok se ne osposobe da se mogu vratiti u svoje prvobitno stanje,“ izjavila je Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona.

Iz Ministarstva zdravstva potvrđuju da su svi povrijeđeni pod stalnim nadzorom ljekara, ali i pojašnjavaju da ovo ministarstvo nema direktne nadležnosti nad radom domova penzionera.

– „Ministarstvo zdravstva nema nikakve ingerencije nad centrima ili domovima penzionera, odnosno ustanovama za smještaj starih i nemoćnih osoba. Odobrenja za rad i nadležnost nad tim ustanovama ima Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Otkako sam na ovoj funkciji, gotovo tri godine, niko se nije žalio ni na Dom penzionera u Tuzli, niti na bilo koji drugi dom za smještaj starih i nemoćnih,“ dodala je ministrica Bećirović.

Domovi ove vrste spadaju u sistem socijalne zaštite, pa su odobrenja za rad i nadzor u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Nakon požara, resorno ministarstvo najavljuje konkretne poteze i provjere u svim ustanovama ovog tipa.

– „Resorno ministarstvo nema predviđena sredstva za ovakve situacije, ali institucije kantona imaju i mogu odgovoriti na sve zahtjeve Grada Tuzle i Javne ustanove Dom penzionera, u smislu sanacije i svega što je neophodno, a čime kantonalne institucije raspolažu. Svi raspoloživi resursi stavljeni su na raspolaganje ukoliko se ukaže potreba za eventualno izmještanje štićenika,“ rekao je Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

I dok nadležni najavljuju kontrole i mjere sigurnosti, u Domu penzionera Tuzla i dalje borave korisnici koji nisu bili direktno pogođeni požarom. Među njima su i oni koji tvrde da se u javnosti često stvara pogrešna slika o uslovima i radu osoblja.

– „Mi smo dali sebe sto posto da našem tati napravimo ugođaj u sobi, da mu bude kao kod kuće. Smatram da bi se i djeca trebala malo više založiti za uslove. U bilo kojem domu nije savršeno, ali mi smo tri godine tu i zadovoljni smo,“ kaže Snježana Karamehmedović, kćerka štićenika Doma penzionera Tuzla.

U Domu penzionera u Tuzli život se polako vraća uobičajenom ritmu. Dok se čeka završetak istrage i najavljene provjere, porodice korisnika poručuju da je najvažnije da stariji imaju pažnju, sigurnost i ljudski odnos – bez obzira na to gdje borave.