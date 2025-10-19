Mladi iz Hrvatske odali počast tuzlanskoj mladosti na Kapiji

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i ove je godine organizovalo tradicionalni „Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja – Da se nikad ne zaboravi“, u okviru kojeg je upriličena posjeta gradu Tuzli.

U petak, 17. oktobra, gotovo tri stotine mladih iz različitih dijelova Hrvatske posjetilo je Memorijalni centar „Kapija“ i položilo cvijeće na mjestu stradanja tuzlanske mladosti. Posjeta je organizovana s ciljem očuvanja sjećanja na nevine žrtve rata i jačanja kulture pamćenja među mladima.

Predstavnici Vijeća, Adnan Hodžić i Fadila Sejfić, zajedno sa saradnicima Centra za kulturu Tuzla, odali su počast žrtvama Kapije, poručivši da sjećanje mora ostati trajno.

„Ovim projektom okupljamo srednjoškolce, studente i mlade kako bismo čuvali sjećanje na genocid u Srebrenici i zločine iz devedesetih, među kojima je i zločin na Kapiji 1995. godine“, istakao je Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Poruka koju su ponijeli iz Tuzle jasna je i snažna:

Da se ne zaboravi i nikada više nikome ne ponovi.

