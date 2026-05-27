Muftija Fazlović: Kurbanom iskazujemo spremnost na žrtvu i odricanje

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović uputio je poruku vjernicima povodom Kurban-bajrama, naglašavajući značaj hadža, kurbana, dobročinstva i brige za porodicu, komšije i one kojima je pomoć najpotrebnija.

Čestitku prenosimo u cijelosti:

Bismillahir-rahmanir-rahim!

Hvala Allahu, Uzvišenom i Milostivom. Salavate i selame upućujemo plemenitom poslaniku islama Muhammedu, alejhi selam, njegovoj časnoj porodici i ashabima.

U ovim blagoslovljenim danima mjeseca zul-hidždžeta, u našoj dubokoj pokornosti Uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban-bajram. Pripremali smo se za ibadete hadža i kurbana, temeljne propise islama, koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu, dželle šanuhu, i međusobnu privrženost i zajedništvo.

Na časnom Arefatu, danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hadža pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtullaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog ummeta.

I cjelokupan savremeni svijet, opterećen podjelama, sukobima i nesigurnošću, doista ima primjer u hadžskom okrilju u kojem iščezavaju nepremostive razlike što ih ljudi među sobom stalno proizvode.

U danima Bajrama, kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onoga što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama a posebno prema slabima i nemoćnima, kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji.

Kurban-bajram je dragocjena prilika da, kako nas Kur’ani-kerim savjetuje, prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje s Bogom Milostivim, kao i s drugim ljudima kroz dobročinstvo i plemenita djela.

Molimo Uzvišenog Allaha da primi dove hadžija i sve naše dove, da primi kurbane i učini ih zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti zajedništvo i dobro među ljudima.

Bajram šerif mubarek olsun!