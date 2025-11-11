Muftija Fazlović podržao adaptaciju Odjeljenja dječije psihijatrije UKC Tuzla

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović primio je predstavnike Fondacije „Mentalno zdravlje za sve“ Izeta Pajevića i Mevludina Hasanovića, koji su ga upoznali s tokom radova na adaptaciji objekta Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla.

Fondacija „Mentalno zdravlje za sve“ obezbijedila je značajan broj donacija za realizaciju ovog projekta koji će omogućiti bolje uslove za pravovremeni i rani tretman djece i adolescenata kojima je potrebna psihijatrijska pomoć.

Muftijstvo tuzlansko podržalo je ovaj projekat te doniralo sredstva za adaptaciju prostora. Veći dio prikupljenih sredstava ostvaren je kroz humanitarnu akciju „Vršnjak-vršnjaku daruje 1 KM“, u kojoj su učestvovali polaznici mektepske pouke i učenici koji pohađaju nastavu islamske vjeronauke. Upućena je zahvalnost djeci, roditeljima, muallimima i vjeroučiteljima na njihovom doprinosu. Podsjećamo, Muftijstvo tuzlansko je i ranije pomoglo Odjeljenju finansiranjem nabavke „Senzorne sobe“.

Muftija Fazlović izrazio je zahvalnost Pajeviću i Hasanoviću na njihovom predanom radu i brizi o mentalnom zdravlju djece i mladih te istakao da će Muftijstvo tuzlansko nastaviti podržavati završetak adaptacije ovog Odjeljenja.

Prijemu su prisustvovali rukovodilac Službe za finansijske i ekonomske poslove Muftijstva tuzlanskog Samir Buljubašić i koordinator za društvenu brigu Mumin-ef. Mumić, saopćeno je iz Muftijstva tuzlanskog.

